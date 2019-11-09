Гвардиола: "Люблю "Энфилд"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "Энфилд" самым тяжелым стадионом для выездов.

В воскресенье "горожане" совершат выезд в гости к "Ливерпулю", где они побеждали лишь раз с 1981 года. Однако статистика ничего не значит для Гвардиолы, который просто счастлив сыграть на историческом стадионе с потрясающей атмосферой.

"Я люблю "Энфилд". Мне не понравилось, что случилось с нашим автобусом за пределами стадиона в прошлом году, но то, как они поддерживают свою команду на стадионе, прекрасно и мило".

"Ради этого мы и играем в футбол — чтобы участвовать в такого рода матчах, ездить на такого рода стадионы. У них исключительная команда, а стадион оказывает большое влияние на игру".

"История "Энфилда" говорит сама за себе. Это особенное место, но я больше думаю о мастерстве их команды, их игроков, их тренера и о том, на что они способны".

"Прямо сейчас я бы сказал, что "Энфилд" — тяжелейший стадион в Европе для выездов", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити, стадионы, Энфилд

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2019 09:00

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  1. manutd-20champ 09.11.2019 11:28 # manutd-20champ
    в воскресенье полюбишь ещё больше

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  2. tyhonovecky 09.11.2019 11:12 # tyhonovecky
    КОРОЛЬ!!!

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  3. liveforunited 09.11.2019 09:05 # liveforunited
    Зашкварная клоака этот энфелд.

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