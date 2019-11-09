Гвардиола: "Люблю "Энфилд"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "Энфилд" самым тяжелым стадионом для выездов.

В воскресенье "горожане" совершат выезд в гости к "Ливерпулю", где они побеждали лишь раз с 1981 года. Однако статистика ничего не значит для Гвардиолы, который просто счастлив сыграть на историческом стадионе с потрясающей атмосферой.



"Я люблю "Энфилд". Мне не понравилось, что случилось с нашим автобусом за пределами стадиона в прошлом году, но то, как они поддерживают свою команду на стадионе, прекрасно и мило".



"Ради этого мы и играем в футбол — чтобы участвовать в такого рода матчах, ездить на такого рода стадионы. У них исключительная команда, а стадион оказывает большое влияние на игру".



"История "Энфилда" говорит сама за себе. Это особенное место, но я больше думаю о мастерстве их команды, их игроков, их тренера и о том, на что они способны".



"Прямо сейчас я бы сказал, что "Энфилд" — тяжелейший стадион в Европе для выездов", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.