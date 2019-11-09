Клопп исключает переход Мбаппе в "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что у его клуба "абсолютно нет шансов" на приобретение нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

На текущей неделе в испанской прессе появились слухи, что "Ливерпуль" готов предложить 215 миллионов фунтов за Мбаппе, планируя отбить часть затрат с помощью продажи Мохамеда Салаха в "Реал".



Достоверно известно, что два года назад Клопп уже встречался с представителями семьи Мбаппе, надеясь заманить Килиана в "Ливерпуль", однако теперь этот трансфер исключен.



"Сложно покупать игроков такого калибра. В данный момент я не вижу ни одного клуба, который бы мог купить Килиана Мбаппе у ПСЖ. Я не вижу ни одного клуба, вот и все. Мы находимся среди клубов, которые не могут этого сделать. Все просто".



"Ладно, со спортивной точки зрения есть не так много причин против его покупки. Он выдающийся игрок. Но дело, конечно, не в деньгах. Без шансов. У нас абсолютно нет шансов. Прошу прощения, что прикончил эту историю", — цитирует Клоппа The Guardain.