Эмери не знает, сыграет ли Джака снова за "Арсенал"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери не знает, сыграет ли когда-нибудь полузащитник Гранит Джака снова за "канониров".
Матч против "Лестера" в субботу станет четвертым подряд, который Джака пропустит. Гранит был лишен капитанской повязки и, по слухам, готовится к смене клуба в январе. Эмери этого отрицать не берется.
"Готов ли Джака сыграть "Лестером"? Пока нет. Я разговаривал с ним во вторник о его самочувствии и настроении. Он хорошо работает, хорошо тренируется, но он сказал мне, что в данный момент недостаточно хорошо себя чувствует, чтобы играть. Мы собираемся подождать".
"Это на 100 процентов мое решение. Но в первую очередь мне нужно было поговорить с ним как с человеком и узнать, как он себя чувствует. А затем я решаю".
"Может ли так получиться, что он больше не сыграет за "Арсенал"? Будучи тренером, я ответственен за выбор состава. Мы нужен такой игрок, как Гранит Джака".
"Но в то же время я не знаю, сыграет ли он снова. Я не знаю, в состоянии ли он помогать нам и продолжать защищать цвета "Арсенала". Думаю, время покажет", — цитирует Эмери Sky Sports.
Тем временем, наставник "Ньюкасла" Стив Брюс намекнул, что его клуб был бы заинтересован в приобретении Джаки.
"У нас шестеро центральных защитников и трое правых защитников, а вот в центре поля нам слегка не хватает игроков, поэтому мы обратим на это внимание. Ты всегда ищешь качественное усиление, поэтому посмотрим, получится ли у нас что-нибудь", — цитирует Брюса The Guardian.
09.11.2019 07:00
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даже не знаю смотреть на это ватокатство или нет. игры не нихуя. матч в 23:30 для казахов.
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Когда 2006 году построили Эмирейтс за баснословные по тем временам 400 млн ф,все эксперты предполагали,что у команды будет кризис лет на 5,т.к. не будет новых трансферов из за долгов по строительству,это все понятно...Но прошло уже 13 гребаных лет,а команда не может выйти из кризиса.
Смею предполагать,что такая же участь ждет Тоттенхэм,который вообще угандошил 1 млрд!
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Какой же Эмери тряпка,ни в клубе уважения у игроков ,ни у болельщиков.На что мне глубоко насрать на Арсенал,но и то я нЭгодуЭ!!!
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