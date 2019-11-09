Эмери не знает, сыграет ли Джака снова за "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери не знает, сыграет ли когда-нибудь полузащитник Гранит Джака снова за "канониров".

Матч против "Лестера" в субботу станет четвертым подряд, который Джака пропустит. Гранит был лишен капитанской повязки и, по слухам, готовится к смене клуба в январе. Эмери этого отрицать не берется.



"Готов ли Джака сыграть "Лестером"? Пока нет. Я разговаривал с ним во вторник о его самочувствии и настроении. Он хорошо работает, хорошо тренируется, но он сказал мне, что в данный момент недостаточно хорошо себя чувствует, чтобы играть. Мы собираемся подождать".



"Это на 100 процентов мое решение. Но в первую очередь мне нужно было поговорить с ним как с человеком и узнать, как он себя чувствует. А затем я решаю".



"Может ли так получиться, что он больше не сыграет за "Арсенал"? Будучи тренером, я ответственен за выбор состава. Мы нужен такой игрок, как Гранит Джака".



"Но в то же время я не знаю, сыграет ли он снова. Я не знаю, в состоянии ли он помогать нам и продолжать защищать цвета "Арсенала". Думаю, время покажет", — цитирует Эмери Sky Sports.



Тем временем, наставник "Ньюкасла" Стив Брюс намекнул, что его клуб был бы заинтересован в приобретении Джаки.



"У нас шестеро центральных защитников и трое правых защитников, а вот в центре поля нам слегка не хватает игроков, поэтому мы обратим на это внимание. Ты всегда ищешь качественное усиление, поэтому посмотрим, получится ли у нас что-нибудь", — цитирует Брюса The Guardian.