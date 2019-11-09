Венгер опроверг слухи, что ему отказала "Бавария"

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер опроверг слухи о том, что "Бавария" отклонила его кандидатуру.

На текущей неделе авторитетные издания в Англии и Германии сообщили, что председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поговорил с Венгером по телефону, после чего решил не предлагать Арсену должность главного тренера, вакантную с момента увольнения Нико Ковача.



В реальности у Венгера и Румменигге не получилось разговора как такового, и на следующей неделе они побеседуют предметно.



"Мы вместе решили, что поговорим на следующей неделе, потому что я в Дохе до воскресенья. В этом и состоит правда".



"В среду днем Румменигге позвонил мне. Я не мог ответить, поэтому из вежливости перезвонил ему".



"Тогда он ехал на машине на матч против "Олимпиакоса". Мы поговорили максимум четыре-пять минут, и он сказал мне, что на следующие два матча они поставили тренером Флика".



"Он спросил меня, интересует ли меня эта работа, потому что они ищут тренера. Я сказал ему, что совершенно не думал об этом — мне требуется некоторое время, чтобы поразмыслить", — цитирует Венгера BBC.