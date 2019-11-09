Венгер опроверг слухи, что ему отказала "Бавария"
Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер опроверг слухи о том, что "Бавария" отклонила его кандидатуру.
На текущей неделе авторитетные издания в Англии и Германии сообщили, что председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поговорил с Венгером по телефону, после чего решил не предлагать Арсену должность главного тренера, вакантную с момента увольнения Нико Ковача.
В реальности у Венгера и Румменигге не получилось разговора как такового, и на следующей неделе они побеседуют предметно.
"Мы вместе решили, что поговорим на следующей неделе, потому что я в Дохе до воскресенья. В этом и состоит правда".
"В среду днем Румменигге позвонил мне. Я не мог ответить, поэтому из вежливости перезвонил ему".
"Тогда он ехал на машине на матч против "Олимпиакоса". Мы поговорили максимум четыре-пять минут, и он сказал мне, что на следующие два матча они поставили тренером Флика".
"Он спросил меня, интересует ли меня эта работа, потому что они ищут тренера. Я сказал ему, что совершенно не думал об этом — мне требуется некоторое время, чтобы поразмыслить", — цитирует Венгера BBC.
09.11.2019 06:00
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Последние комментарии:
Таки двуходовочка будет.Тухель в Баварку,а Арсен на его место в ПСЖ...
А вообще на месте Румменигге,я бы взял Аллегри и не заморачивался
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Утка за уткой. Видимо, совсем туго с новостями.
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