Венгер опроверг слухи, что ему отказала "Бавария"

Арсен Венгер Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер опроверг слухи о том, что "Бавария" отклонила его кандидатуру.

На текущей неделе авторитетные издания в Англии и Германии сообщили, что председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поговорил с Венгером по телефону, после чего решил не предлагать Арсену должность главного тренера, вакантную с момента увольнения Нико Ковача.

В реальности у Венгера и Румменигге не получилось разговора как такового, и на следующей неделе они побеседуют предметно.

"Мы вместе решили, что поговорим на следующей неделе, потому что я в Дохе до воскресенья. В этом и состоит правда".

"В среду днем Румменигге позвонил мне. Я не мог ответить, поэтому из вежливости перезвонил ему".

"Тогда он ехал на машине на матч против "Олимпиакоса". Мы поговорили максимум четыре-пять минут, и он сказал мне, что на следующие два матча они поставили тренером Флика".

"Он спросил меня, интересует ли меня эта работа, потому что они ищут тренера. Я сказал ему, что совершенно не думал об этом — мне требуется некоторое время, чтобы поразмыслить", — цитирует Венгера BBC.


Метки Бавария, Венгер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2019 06:00

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  1. liverpool1892est 09.11.2019 07:44 # liverpool1892est
    Таки двуходовочка будет.Тухель в Баварку,а Арсен на его место в ПСЖ...
    А вообще на месте Румменигге,я бы взял Аллегри и не заморачивался

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  2. opt1k 09.11.2019 06:42 # opt1k
    Утка за уткой. Видимо, совсем туго с новостями.

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