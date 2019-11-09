"Ливерпуль" пытался купить Родриго

Вундеркинд "Реала" Родриго отверг возможность перейти в "Реал" ранее в своей карьере.

Родриго обратил на себя внимание широкой аудитории на текущей неделе, разразившись хет-триком в матче Лиги Чемпионов против "Галатасарая".



Таким образом, 18-летний бразилец отличился уже пять раз всего в шести матчах с момента своего перехода из "Сантоса" за 40 миллионов фунтов.



Однако бывший полузащитник "Манчестер Сити" Элано, который тренировал Родриго в бразильском клубе, знает, что карьера юного нападающего могла сложиться иначе.



"Со стороны "Ливерпуля" существовал серьезный интерес, когда парень выступал за юношеские команды. Они хотели его, но их предложение оказалось слишком малым. Затем поступило предложение от "Реала", — сообщил Элано ESPN.