"Ливерпуль" пытался купить Родриго

Родриго Вундеркинд "Реала" Родриго отверг возможность перейти в "Реал" ранее в своей карьере.

Родриго обратил на себя внимание широкой аудитории на текущей неделе, разразившись хет-триком в матче Лиги Чемпионов против "Галатасарая".

Таким образом, 18-летний бразилец отличился уже пять раз всего в шести матчах с момента своего перехода из "Сантоса" за 40 миллионов фунтов.

Однако бывший полузащитник "Манчестер Сити" Элано, который тренировал Родриго в бразильском клубе, знает, что карьера юного нападающего могла сложиться иначе.

"Со стороны "Ливерпуля" существовал серьезный интерес, когда парень выступал за юношеские команды. Они хотели его, но их предложение оказалось слишком малым. Затем поступило предложение от "Реала", — сообщил Элано ESPN.


Метки Ливерпуль, Реал, Родриго

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2019 00:05

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  1. liverpool1892est 09.11.2019 00:39 # liverpool1892est
    Жаль что не срослось...очень качественный "материал"

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  2. ry-l 09.11.2019 00:13 # ry-l
    Вундеркинд "Реала" Родриго отверг возможность перейти в "Реал" ранее в своей карьере.

    Источник: http://fapl.ru/posts/74570/#reply


    Михуил, походу, вовсю пятницу отмечает

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  3. chebrec 09.11.2019 00:10 # chebrec
    Это он Ливерпулю показывает что то или что не понятно

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