Холанд готов разочаровать клубы Премьер-Лиги
Нападающий австрийского "Ред Булл" Эрик Бреут Холанд подумывает о том, чтобы отказать ведущим клубам Европы.
Забив 23 гола в 17 матчах этого сезона, Холанд стал лакомой целью для множества европейских грандов, включая "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Арсенал".
Однако Sky Sports стало известно, что "Ред Булл" поднял цену за 19-летнего норвежца до 80 миллионов фунтов.
Кроме того, Холанду было предложено отбросить мысли о переходе в топ-клуб и продолжить свое развитие во флагманской команде семейства Red Bull — речь, конечно, идет о "РБ Лейпциг".
В данный момент Эрик Бреут, среди претендентов на которого также значатся "Реал", "Барселона" и "Ювентус", всерьез размышляет над переездом в Лейпциг.
08.11.2019 23:00
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многоходовочка просто будет. Вернер уйдет за овердохуя в какой нибудь МЮ, а Холанд перейдет на его место в Бундеслигу под этот же тэг РБ
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