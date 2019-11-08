Холанд готов разочаровать клубы Премьер-Лиги

Нападающий австрийского "Ред Булл" Эрик Бреут Холанд подумывает о том, чтобы отказать ведущим клубам Европы.

Забив 23 гола в 17 матчах этого сезона, Холанд стал лакомой целью для множества европейских грандов, включая "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Арсенал".



Однако Sky Sports стало известно, что "Ред Булл" поднял цену за 19-летнего норвежца до 80 миллионов фунтов.



Кроме того, Холанду было предложено отбросить мысли о переходе в топ-клуб и продолжить свое развитие во флагманской команде семейства Red Bull — речь, конечно, идет о "РБ Лейпциг".



В данный момент Эрик Бреут, среди претендентов на которого также значатся "Реал", "Барселона" и "Ювентус", всерьез размышляет над переездом в Лейпциг.