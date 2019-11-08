Андер Эррера раскритиковал "Юнайтед"

Андер Эррера Полузащитник ПСЖ Андер Эррера раскритиковал свой бывший клуб "Манчестер Юнайтед", где футбол не на первом месте.

Проведя пять сезонов в "Юнайтед", минувшим летом Эррера перебрался свободным агентом в ПСЖ. И хотя Андеру довелось выигрывать трофеи с "красными дьяволами", у него сложилось впечатление, что на "Олд Траффорд" другие приоритеты.

"Я не могу говорить о том, что происходило в ПСЖ в предыдущие сезоны, потому что меня здесь не было, но с момента моего перехода я наблюдаю, что этот клуб помышляет исключительно о футболе".

"И я говорю это искренне, потому что порой может показаться, что ПСЖ — это гламурная команда, вызывающая раздражение. Однако мы здесь потеем, тренируемся, работаем".

"Когда я приезжаю на тренировочную базу, физиотерапевты, ортопеды и тренеры по физической подготовке уже вовсю работают. У всех на уме только футбол, футбол, футбол".

"Как я могу сравнить это с "Юнайтед"? Я был очень счастлив в этом невероятном клубе. Я очень благодарен их фанатам".

"Честно говоря, я был безмерно счастлив в Манчестере, но если мы говорим о клубе, то временами я чувствовал, что футбол там не считается самой важной вещью", — цитирует Эрреру Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Эррера

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1431

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. largo-winch 08.11.2019 23:21 # largo-winch
    футбол ушёл вместе с САФом. Эррера прав, тут нечего скрывать.

    (ответить)

  2. liverbro 08.11.2019 22:48 # liverbro
    Да это и так видно,что там в меньшей мере думают о футболе

    (ответить)

  3. tursa 08.11.2019 22:38 # tursa
    реал барса мю стали просто бизнесом
    хорошо что пришли лфк мс атлетико боруссия. клубы которые больше думают о футболе

    (ответить)

  4. klementino 08.11.2019 22:30 # klementino
    Типикал легенда скума

    (ответить)

  5. iskander8sg 08.11.2019 22:15 # iskander8sg
    Как раз подтвердил слова Кина)
    Жаль, что действительно крутой клуб мирового футбола стал чисто бизнесом...((

    (ответить)

  6. shamrock 08.11.2019 22:05 # shamrock
    Об этом ещё Клопп говорил, когда находился вне работы после Боруссии. Юнайтед слишком зациклен на коммерческом успехе

    (ответить)

  7. mugabe 08.11.2019 22:03 # mugabe
    ахахахаххахахахахахаххаха
    элела топ поссал на скамов)))))))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: