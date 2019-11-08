Андер Эррера раскритиковал "Юнайтед"
Полузащитник ПСЖ Андер Эррера раскритиковал свой бывший клуб "Манчестер Юнайтед", где футбол не на первом месте.
Проведя пять сезонов в "Юнайтед", минувшим летом Эррера перебрался свободным агентом в ПСЖ. И хотя Андеру довелось выигрывать трофеи с "красными дьяволами", у него сложилось впечатление, что на "Олд Траффорд" другие приоритеты.
"Я не могу говорить о том, что происходило в ПСЖ в предыдущие сезоны, потому что меня здесь не было, но с момента моего перехода я наблюдаю, что этот клуб помышляет исключительно о футболе".
"И я говорю это искренне, потому что порой может показаться, что ПСЖ — это гламурная команда, вызывающая раздражение. Однако мы здесь потеем, тренируемся, работаем".
"Когда я приезжаю на тренировочную базу, физиотерапевты, ортопеды и тренеры по физической подготовке уже вовсю работают. У всех на уме только футбол, футбол, футбол".
"Как я могу сравнить это с "Юнайтед"? Я был очень счастлив в этом невероятном клубе. Я очень благодарен их фанатам".
"Честно говоря, я был безмерно счастлив в Манчестере, но если мы говорим о клубе, то временами я чувствовал, что футбол там не считается самой важной вещью", — цитирует Эрреру Daily Mirror.
08.11.2019 22:00
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Последние комментарии:
футбол ушёл вместе с САФом. Эррера прав, тут нечего скрывать.
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Да это и так видно,что там в меньшей мере думают о футболе
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реал барса мю стали просто бизнесом
хорошо что пришли лфк мс атлетико боруссия. клубы которые больше думают о футболе
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Типикал легенда скума
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Как раз подтвердил слова Кина)
Жаль, что действительно крутой клуб мирового футбола стал чисто бизнесом...((
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Об этом ещё Клопп говорил, когда находился вне работы после Боруссии. Юнайтед слишком зациклен на коммерческом успехе
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ахахахаххахахахахахаххаха
элела топ поссал на скамов)))))))
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