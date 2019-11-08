Андер Эррера раскритиковал "Юнайтед"

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера раскритиковал свой бывший клуб "Манчестер Юнайтед", где футбол не на первом месте.

Проведя пять сезонов в "Юнайтед", минувшим летом Эррера перебрался свободным агентом в ПСЖ. И хотя Андеру довелось выигрывать трофеи с "красными дьяволами", у него сложилось впечатление, что на "Олд Траффорд" другие приоритеты.



"Я не могу говорить о том, что происходило в ПСЖ в предыдущие сезоны, потому что меня здесь не было, но с момента моего перехода я наблюдаю, что этот клуб помышляет исключительно о футболе".



"И я говорю это искренне, потому что порой может показаться, что ПСЖ — это гламурная команда, вызывающая раздражение. Однако мы здесь потеем, тренируемся, работаем".



"Когда я приезжаю на тренировочную базу, физиотерапевты, ортопеды и тренеры по физической подготовке уже вовсю работают. У всех на уме только футбол, футбол, футбол".



"Как я могу сравнить это с "Юнайтед"? Я был очень счастлив в этом невероятном клубе. Я очень благодарен их фанатам".



"Честно говоря, я был безмерно счастлив в Манчестере, но если мы говорим о клубе, то временами я чувствовал, что футбол там не считается самой важной вещью", — цитирует Эрреру Daily Mirror.