Прогнозы на матчи пятницы и субботы в Премьер-Лиге

12-й тур откроется в пятницу поединком аутсайдеров "Норвича" и "Уотфорда", а в субботу подарит нам лондонское дерби между "Челси" и "Кристал Пэлас", встречу "Лестера" и "Арсенала", а также ряд других интересных матчей. Традиционные прогнозы от английских экспертов и предматчевая статистика — в материале FAPL.ru.





НОРВИЧ — УОТФОРД

Пятница, 8 ноября, 23:00



12-й тур откроет противостояние двух аутсайдеров, кажущихся на этом отрезке чемпионата безнадежными. "Норвич" хорошо стартовал, демонстрировал яркую и интересную игру в атаке, но после эмоциональной победы над "Манчестер Сити" все волшебство у команды Даниэля Фарке куда-то испарилось, и "канарейки" забили всего два гола в шести матчах. "Уотфорд" с первого тура в атаке не блистал, а от "Сити" пропустил восемь мячей, но сейчас Кике Санчес Флорес наладил работу обороны, что повышает шансы "Уотфорда" добыть свою первую победу в чемпионате в противостоянии с другим неудачником сезона.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Уотфорд" не может выиграть уже в 15 матчах Премьер-Лиги кряду;

- в последних пяти домашних матчах "Норвича" проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- "Норвич" пропускал как минимум дважды в восьми из девяти последних матчей в Премьер-Лиги.



Прогноз Who Scored: 1:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Уотфорда" — 2.5 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



Два идущих друг за другом аутсайдера сыграют между собой в пятницу на "Кэрроу Роуд" в матче, в котором ни одна из команд не может позволить себе проиграть. "Шершни" все еще находятся в поиске первой победы в сезоне. Последней командой, которая не выиграла ни одного матча из стартовых 11 в Премьер-Лиге был "Куинз Парк Рейнджерс" в сезоне 2012/13, и тогда они вылетели. "Канарейки" набрали всего одно очко из 18 возможных с тех пор, как в сентябре обыграли "Манчестер Сити", и я считаю, что им придется довольствоваться одним очком в этой нервной игре.



Рекомендация Майкла Оуэна: ничья — 3.5 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



Двое лучших сыграют последними в эти выходные, но сначала то же самое сделают двое худших. "Уотфорд" все еще ждет свою первую победу, но за последние недели он набрал больше очков, чем "Норвич", который проиграл пять матчей из шести после победы над "Манчестер Сити". Обе команды отчаянно нуждаются в победе по очевидным причинам, но у меня есть подлое чувство, что ни одна из них не получит ее в пятницу.



Прогноз Марка Лоуренсона: 1:1

Прогноз Чарли Николаса: 1:2



ЧЕЛСИ — КРИСТАЛ ПЭЛАС

Суббота, 9 ноября, 15:30



Болельщики "Челси" не могут нарадоваться, наблюдая за игрой команды Фрэнка Лэмпарда в атаке — голевые моменты "синие" создают с такой легкостью, что даже не самая лучшая реализация их позволяет Тэмми Абрахэму бросить вызов традиционным фаворитам гонки бомбардиров. "Кристал Пэлас" потихоньку опускается в середину таблицы, угодив на сложнейший отрезок календаря — "орлы" ничего не смогли поделать с "Лестером", а впереди у них игра с "Ливерпулем", также не предполагающая особых перспектив, как и матч с "Челси".



Ключевая статистика от Who Scored



- "Челси" выиграл пять последних матчей в Премьер-Лиге;

- в шести из семи последних встреч "Челси" и "Кристал Пэлас" был зафиксирован тотал больше 2.5 голов;

- также тотал больше 2.5 проходил в шести из семи последних выездных матчей "орлов" в Премьер-Лиге.



Прогноз Who Scored: 2:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: "Челси" с форой (-1.5) — 1.95 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Кристал Пэлас" проиграл два последних домашних матча, но ранее они побеждали на "Олд Траффорд" и сыграли вничью на поле "Арсенала", уступая 2:0. "Орлы", похоже, устроят жесткое испытание "Челси" на "Стэмфорд Бридж". Но я ожидаю, что "синие" возьмут тут три очка. Вы можете утверждать, что "Челси" испытывал проблемы на "Викаридж Роуд" в прошлые выходные, но если бы не выдающаяся игра Бена Фостера, "Челси" оформил бы разгром задолго до возрождения шансов "Уотфорда" спасти игру, которые были подарены "шершням" VAR. У "Челси" хватает травм, и любая команда мира будет скучать по Нголо Канте, когда он не может играть, но они блестяще справляются с трудностями и должны закрепить свою позицию в топ-4.



Рекомендация Майкла Оуэна: "Челси" выиграет, и обе команды забьют — 2.7 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Кристал Пэлас" в прошлые выходные проиграл "Лестеру" при хорошей игре — я действительно думаю, что "орлы" выступили неплохо, хоть и потерпели поражение. Они станут достойным испытанием для "Челси" — команды в отличной форме, которая собирается добыть шестую победу в чемпионате кряду. У "синих" был странный результат против "Аякса" в Лиге Чемпионов, но хоть они и не выиграли, получили массу позитива от того, как отыгрались со счета 1:4. До начала сезона я думал, что команда Фрэнка Лэмпарда будет не лучшим образом действовать в атаке, но все получилось с точностью до наоборот — они забивают отовсюду. Лэмпард стал менеджером только летом 2018 года, а Рой Ходжсон тренирует уже 43 года. Но все же я не думаю, что весь опыт Роя поможет ему победить на "Стэмфорд Бридж".



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0

Прогноз Чарли Николаса: 2:1



БЕРНЛИ — ВЕСТ ХЭМ

Суббота, 9 ноября, 18:00



"Бернли" и "Вест Хэм" в последнее время разочаровывали своих поклонников. "Кларетовые" проиграли "Челси" и "Шеффилду", пропустив в двух матчах семь мячей, а вот "молотки" после эмоциональной победы над "Манчестер Юнайтед" взяли всего два очка в четырех матчах, хоть и не играли в них с представителями топ-6. Домашнее поражение от "Ньюкасла" стало пиком всех проблем "Вест Хэма", так как "молотки" умудрились пропустить три гола от команды, до того забившей всего шесть мячей в 10 поединках. Все это — последствия травмы основного голкипера "Вест Хэма" Лукаша Фабиански, но в то же время и атака "молотков" сейчас работает неэффективно.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Бернли" проиграл три последних матча в Премьер-Лиге;

- в этих трех последних матчах "кларетовых" проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- "Бернли" забивал как минимум дважды в трех последних встречах с "Вест Хэмом".



Прогноз Who Scored: 2:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Бернли" — 2.35 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Бернли" проиграл три своих последних матча и не был похож на себя в субботу на "Брамалл Лэйн". Однако я ожидаю, что они отыграются за все поражения на "Вест Хэме", который в последних четырех матчах взял всего очко, играя с "Ньюкаслом", "Шеффилдом", "Эвертоном" и "Кристал Пэлас". Обе команды встречают уикенд в нижней половине таблицы, но я думаю, что именно "кларетовые" смогут добыть очки в жесткой стычке с небольшим количеством голевых возможностей.



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Бернли" — 2.35 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



Обе команды сейчас в плохой форме — "Бернли" проиграл три последних матча в чемпионате, а "Вест Хэм" не может победить уже в пяти поединках. Я был удивлен, увидев, что "Бернли", по их стандартам, бездельничал против "Шеффилд Юнайтед" на прошлых выходных, и держу пари, что следующая тренировка под руководством Шона Дайча была увлекательной. У "молотков" также был неудачный день, когда они проиграли дома "Ньюкаслу" 2:3, и счет там мог быть намного крупне. Обе команды будут стремиться к значительному улучшению, но я ставлю на "Бернли". Обычно они не пребывают слишком долго без побед, потому что способны проявить свои лучшие качества в тяжелых ситуациях, и я ожидаю, что они обыграют "Вест Хэм".



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0

Прогноз Чарли Николаса: 2:1



НЬЮКАСЛ — БОРНМУТ

Суббота, 9 ноября, 18:00



"Ньюкасл" шокировал всех выездной победой над "Вест Хэмом" с тремя забитыми голами, наколотив в одной игре треть всего своего нынешнего бомбардирского улова. Впрочем, не стоит думать, что атака команды Брюса проснулась — забивали центральные защитники и опорник, а успех "сорокам" приносили стандартные положения. "Борнмут" в последнее время также не отличался эффективностью в атаке, но свою трехматчевую незабивную серию прервал, выиграв у "Манчестер Юнайтед" с тем самым счетом, с которым ранее обыграли "дьяволов" и "сороки" — 1:0. Кажется, в этом матче не стоит ждать большого количества голов, хотя "Борнмут" как самая трудно предсказуемая команда лиги всегда дарит элемент неожиданности.



Ключевая статистика от Who Scored



- в трех последних домашних матчах "Ньюкасла" проходила ставка на тотал меньше 2.5 голов;

- "Борнмут" не пропускает уже в трех матчах кряду в Премьер-Лиге;

- "Ньюкасл" забивал как минимум дважды в трех последних встречах с "Борнмутом".



Прогноз Who Scored: 0:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.25 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



Сказочный результат для "Ньюкасла" на "Лондон Стэдиум" на выходных, я считаю, поможет "сорокам" добиться успеха и в домашнем матче с "Борнмутом". "Вишни" забили только один гол в последних четырех матчах, но этого оказалось достаточно, чтобы обыграть "Манчестер Юнайтед" на "Виталити Стэдиум" в субботу. Стиву Брюсу потребовалось время, чтобы покорить Toon Army, но они, безусловно, наслаждались поездкой в столицу Англии на прошлых выходных. "Ньюкасл" трижды забил в первом тайме матча с "Вест Хэмом", но даже одного гола будет достаточно для победы над "Борнмутом".



Рекомендация Майкла Оуэна: Сухая победа "Ньюкасла" — 4.2 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Борнмут" получил действительно хороший результат против "Манчестер Юнайтед" на выходных, и я считаю их довольно сумасшедшей командой — у них, как правило, есть большие перепады формы. "Вишни" также сохранили свои ворота сухими в трех матчах кряду, что важно для них, потому что сейчас им тяжело забивать. То же самое можно сказать о "Ньюкасле" — "сороки" хорошо сыграли на поле "Вест Хэма", но я не вижу, чтобы они смогли опереться на этот результат.



Прогноз Марка Лоуренсона: 0:2

Прогноз Чарли Николаса: 2:2



САУТГЕМПТОН — ЭВЕРТОН

Суббота, 9 ноября, 18:00



В матче двух команд, менеджеры которых находятся под давлением, сложно будет предсказать результат. "Саутгемптон" сумел достойно себя проявить в матче чемпионата с "Манчестер Сити", сыграв с "горожанами" два матча на их поле за пять дней, но смыть с себя позор разгромного поражения от "Лестера" "святые" смогут только полноценной победой. "Эвертон" сумел не проиграть "Тоттенхэму", но потерял на длительный срок ключевого игрока в центре поля — Андре Гомеша, получившего ужасную травму лодыжки в столкновении с Соном и Орье. Марку Силва всю дорогу строил игру "Эвертона" вокруг сильного центра поля, а теперь, когда ПСЖ забрал у него Гейе, а злой рок — Гомеша, земля уходит из под ног португальца.



Ключевая статистика от Who Scored



- в последних трех выездных матчах Премьер-Лиги "Эвертон" играл вничью в первом тайме и проигрывал в итоге;

- в восьми из 10 последних домашних матчей "Саутгемптона" в чемпионате проходил тотал больше 2.5 голов;

- "Эвертон" четыре раза кряду проиграл на выезде в чемпионате.



Прогноз Who Scored: 1:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.35 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Эвертону" не очень везло с VAR в последних матчах, но я остаюсь поклонником этой технологии и убежден, что она улучшит игру в долгосрочной перспективе. Однако что точно не так, так это принятие решений арбитрами, поскольку некоторые из них неправильные и после применения VAR. Я всегда предполагал, что VAR будет помогать рефери на поле проверить на мониторе собственное решение. Он сам может решить, хочет ли изменить первоначальное решение о красной карточке, пенальти ил возможных нарушениях при взятии ворот.



Мои наилучшие пожелания Андре Гомешу, который получил ужасную травму на "Гудисон Парк" в воскресенье, но я надеюсь, что красная карточка Сону будет отменена после апелляции "Тоттенхэма". Будем надеяться, что мы увидим прекрасного полузащитника "Эвертона" в синей футболке до конца сезона. Возвращаясь к игре на "Сент Мэри", я ожидаю, что это будет напряженный матч на южном побережье, и если тут будет победитель, то, скорее всего им станут хозяева.



Рекомендация Майкла Оуэна: "Саутгемптон" с форой (0) — 2.0 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



Обе команды в плохой форме, но, по крайней мере, они получили некоторую поддержку после своих последних матчей. "Саутгемптону" не повезло отобрать очки у "Манчестер Сити" на "Этихад", в то время как "Эвертон" заслуженно сравнял счет с "Тоттенхэмом" и мог добиться большего. Оба менеджера находятся под давлением в последнее время — особенно Марку Силва. Но если его команда избежит поражения в субботу, не думаю, что его будущее будет под вопросом.



Прогноз Марка Лоуренсона: 1:1

Прогноз Чарли Николаса: 1:0



ТОТТЕНХЭМ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД

Суббота, 9 ноября, 18:00



"Тоттенхэм" сумел исправить положение в турнирной таблице группового раунда Лиги Чемпионов, дважды разгромив "Црвену Звезду", но в чемпионате столь удобных для "шпор" команд не так уж много, потому сейчас они занимают место ниже "экватора" и остро нуждаются в домашней победе в матче с непростым "Шеффилдом". "Клинки" в последних четырех матчах набрали восемь очков, пропустив всего один раз, и будут серьезным противником для просыпающейся атаки "шпор".



Ключевая статистика от Who Scored



- в трех последних выездных матчах "Шеффилда" проходила ставка на тотал меньше 2.5 голов;

- "Шеффилд" не проигрывает уже в пяти выездных матчах кряду в чемпионате;

- "клинки" пропустили всего один гол в четырех последних матчах, не проиграв ни одного из них.



Прогноз Who Scored: 2:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья и обе забьют — 4.4 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



В этом сезоне "Шеффилд Юнайтед" пока демонстрируют непревзойденный футбол, но я ожидаю, что "Тоттенхэм" прервет беспроигрышную выездную серию "клинков", хоть сделать это будет непросто. "Шпоры" больше не могут позволить себе очковых потерь, если хотят сохранить за собой место в топ-4, и Маурисио Почеттино надеется, что снова сможет использовать Харри Кейна, который пропустил матч с "Эвертоном" из-за болезни.



Рекомендация Майкла Оуэна: Сухая победа "Тоттенхэма" — 2.75 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Шеффилд" продолжает удивлять меня, но тут я собираюсь ставить на "Тоттенхэм". Мне не очень хочется этого делать, потому что вдали от дома "клинки" непобедимы и, кажется, всегда хорошо играют. Но эта серия должна когда-то прерваться, и есть все признаки того, что "шпоры" возвращают свою привычную форму.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0

Прогноз Чарли Николаса: 1:1



ЛЕСТЕР — АРСЕНАЛ

Суббота, 9 ноября, 20:30



Положение вещей таково, что "Лестер" будет однозначным фаворитом матча по всем параметрам, и от того, сумеет ли команда Брендана Роджерса справиться с таким грузом ответственности, во многом будут зависеть ее перспективы в плане попадания в топ-4 в этом сезоне. "Арсенал" отвратительно играет на выезде, "Арсенал" проиграл два последних матча на "Кинг Пауэр", пропуская по три мяча. Джейми Варди в отменной форме, а "Арсенал" — его любимый "клиент". Ну, и наконец — в стане "Арсенала" не прекращаются склоки, тогда как "Лестер" находится на кураже после сказочного разгрома "Саутгемптона". Еще один момент — в двух последних матчах на "Кинг Пауэр" "Арсенал" не только проигрывал, пропуская трижды, но и заканчивал матч в меньшинстве.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Лестер" выиграл четыре последних домашних матча в чемпионате;

- в четырех последних встречах этих команд проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- "Лестер" забивал как минимум дважды в четырех последних матчах на "Кинг Пауэр" в рамках чемпионата.



Прогноз Who Scored: 3:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Лестера" — 2.1 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



Победа "Лестера" над "Кристал Пэлас" в воскресенье не была фееричной и рекордной, как предыдущий успех "лис" на "Сент-Мэри", но это было еще одно профессиональное выступление команды Брендана Роджерса, продолжающей набирать силу. Джеймс Мэддисон создал восемь голевых моментов для своих товарищей на "Селхерст Парк", в то время как Джейми Варди стал первым игроком, достигшим двузначной отметки в бомбардирской гонке в этом сезоне. До сих пор эта пара демонстрировала выдающийся футбол, хотя немного нелепо выделять их на фоне команды, у которой хороши все. "Арсенал", скорее всего, будет иметь голевые возможности на "Кинг Пауэр", но я думаю, что хозяева добудут три очка, хоть и пропустят.

Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Лестера" и обе забьют — 3.4 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Арсенал" свел вничью все четыре последних матча, в которых вел в счете, а это значит, что они не умеют защищаться. "Лестер" достаточно хорош, чтобы воспользоваться этим, и сейчас "лисы" начинают выглядеть действительно хорошей командой.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1

Прогноз Чарли Николаса: 3:2



