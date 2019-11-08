Мактоминей: "Юнайтед" может выиграть три трофея в этом сезоне"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей считает, что его команда способна завершить этот сезон с тремя трофеями.

После 11 первых туров Премьер-Лиги "Юнайтед" безнадежно отстал от лидирующего "Ливерпуля", и даже попадание "красных дьяволов" в топ-4 выглядит крайне маловероятным.



Зато команда Оле Гуннара Сульшера достигла четвертьфинала Кубка Лиги, а накануне оформила выход в плей-офф Лиги Европы. Кроме того, после Нового года "Юнайтед" возьмет старт в Кубке Англии.



Мактоминей, который второй рад подряд был признан лучшим игроком месяца в "Юнайтед", жаждет преуспеть на всех фронтах.



"Получить пару индивидуальных наград — это приятное ощущение".



"Но это сложно, когда нам приходится играть много матчей. Сейчас очень, очень напряженный период, и трое-четверо парней тоже легко могли получить эту награду. Так что мне повезло, и я благодарен проголосовавшим за меня фанатам".



"Гораздо важнее, что мы близки к тому, чтобы выигрывать награды коллективно. Каждый в раздевалке умирает именно ради этого".



"Мы можем выиграть три трофея в этом сезоне, и я предвкушаю то, что ждет нас впереди. Мы будем стремиться к своим целям как коллектив".



"Великолепно стать Игроком Месяца, но команда — прежде всего, и пока мне не удалось ничего выиграть со своими партнерами по команде", — сообщил Мактоминей официальному веб-сайту "Юнайтед".