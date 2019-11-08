Роджерс: "У меня и так есть работа топ-уровня"

Брендан Роджерс Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс отреагировал на слухи, сватающие его в "Арсенал", заявив, что сейчас у него и так работа топ-уровня.

В последнее время под наставником "канониров" Унаи Эмери вовсю раскачивается кресло, и, как поговаривают, поражение в субботу на "Кинг Пауэр" может предрешить его судьбу.

Наряду с Жозе Моуриньо, Роджерс называется одним из возможных сменщиков Эмери, однако Брендан не думает, что уход в "Арсенал" стал бы для него шагом на повышение.

"Если ты хорошо делаешь свою работу, тебя начинают связывать с другими работами. Это естественная вещь в футболе".

"Порой люди сватают меня в топ-клубы — но у меня и так есть работа топ-уровня. Это великолепный клуб, и это отличная работа для меня, учитывая наших владельцев и наших игроков. Я абсолютно наслаждаюсь каждой минутой этого".

"Все эти слухи и спекуляции — идут они тебе на пользу или во вред — являются частью игры", — сообщил Роджерс Sky Sports.


Метки Арсенал, Лестер, Роджерс

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2019 19:00

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  1. j-silver 08.11.2019 19:52 # j-silver
    Все уже поливают арсенал

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  2. scouser2005 08.11.2019 19:50 # scouser2005
    Держись так, но только не зазвездись бро.
    Всегда помни, Ливерпуль - ПЕРВЫЙ.

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  3. iceteam 08.11.2019 19:38 # iceteam
    В эту помойку, кого только не сватают)

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  4. yamateh 08.11.2019 19:16 # yamateh
    Да что позволяет себе эта лиса

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  5. goodtimes 08.11.2019 19:10 # goodtimes
    ахахаха

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