Роджерс: "У меня и так есть работа топ-уровня"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс отреагировал на слухи, сватающие его в "Арсенал", заявив, что сейчас у него и так работа топ-уровня.

В последнее время под наставником "канониров" Унаи Эмери вовсю раскачивается кресло, и, как поговаривают, поражение в субботу на "Кинг Пауэр" может предрешить его судьбу.



Наряду с Жозе Моуриньо, Роджерс называется одним из возможных сменщиков Эмери, однако Брендан не думает, что уход в "Арсенал" стал бы для него шагом на повышение.



"Если ты хорошо делаешь свою работу, тебя начинают связывать с другими работами. Это естественная вещь в футболе".



"Порой люди сватают меня в топ-клубы — но у меня и так есть работа топ-уровня. Это великолепный клуб, и это отличная работа для меня, учитывая наших владельцев и наших игроков. Я абсолютно наслаждаюсь каждой минутой этого".



"Все эти слухи и спекуляции — идут они тебе на пользу или во вред — являются частью игры", — сообщил Роджерс Sky Sports.