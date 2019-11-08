Эмери: "Обязаны побеждать "Лестер"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери признал, что его команда обязана побеждать "Лестер" в субботнем матче Премьер-Лиги.

Выиграв только четыре из своих первых 11 матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, сейчас "канониры" уступают уже шесть очков внезапно вклинившемуся в топ-4 "Лестеру".



Эмери отлично понимает, чем чревата осечка на "Кинг Пауэр", поэтому настраивает своих игроков только на победу.



"Да, нам нужно выигрывать этот матч. Нам очень важно сделать это завтра".



"Мы каждый раз настраиваемся на победу и на то, чтобы играть быстро и быть сильными. В каждом матче мы помышляем только о победе".



"Во вторник я разговаривал с игроками, о том, какие шаги мы должны предпринять дальше, чтобы прибавить. Для этого есть два пути".



"Первый состоит в том, чтобы лучше играть с мячом, больше верить в наш стиль и брать больше ответственности на себя".



"Второй связан с нашим настроем при оборонительных действиях. Лучше обороняться — наша приоритетная задача на завтра", — цитирует Эмери Sky Sports.



Также Унаи поведал, что лишенный капитанской повязки Гранит Джака вновь останется вне игры, как и в трех предыдущих матчах.



"Я разговаривал с ним во вторник насчет того, как он чувствует себя и какие мысли у него в голове, потому что он хорошо тренируется. Но он сказал мне, что не может играть", — приводит слова Эмери ESPN.