Эдерсон не сыграет с "Ливерпулем"

Эдерсон Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон пропустит матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье.

Напомним, Эдерсон получил мышечное повреждение в матче Лиги Чемпионов против "Аталанты" в минувшую среду, в перерыве уступив свое место на воротах Клаудио Браво.

После ничейного матча в Милане (1:1) главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола выразил надежду, что травма Эдерсона не носит серьезного характера, однако восстановиться к воскресенью 26-летний бразилец никак не успевает.

Таким образом, Гвардиоле вновь придется довериться Браво, который в матче с "Аталантой" схлопотал красную карточку за фол вне штрафной площади. Хосеп уверен, что на сей раз чилийский ветеран не подведет.

"Эдерсон не в состоянии играть. Я не знаю, как долго он будет отсутствовать. В воскресенье он сыграть не сможет".

"У нас есть другой голкипер топ-уровня. Клаудио Браво тоже способен выступать за нас. Мы выиграли Кубок Лиги благодаря Клаудио, и он провел много матчей за сборную Чили. Он исключительный голкипер, я не сомневаюсь в нем", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.


Метки Манчестер Сити, травмы, Эдерсон

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2019 17:00

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  1. ry-l 08.11.2019 17:04 # ry-l
    Если будут играть так же как год назад - можно хоть Уокера на раму ставить

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  2. kos9k 08.11.2019 17:01 # kos9k
    браво проведет матч жизни

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