Эдерсон не сыграет с "Ливерпулем"

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон пропустит матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье.

Напомним, Эдерсон получил мышечное повреждение в матче Лиги Чемпионов против "Аталанты" в минувшую среду, в перерыве уступив свое место на воротах Клаудио Браво.



После ничейного матча в Милане (1:1) главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола выразил надежду, что травма Эдерсона не носит серьезного характера, однако восстановиться к воскресенью 26-летний бразилец никак не успевает.



Таким образом, Гвардиоле вновь придется довериться Браво, который в матче с "Аталантой" схлопотал красную карточку за фол вне штрафной площади. Хосеп уверен, что на сей раз чилийский ветеран не подведет.



"Эдерсон не в состоянии играть. Я не знаю, как долго он будет отсутствовать. В воскресенье он сыграть не сможет".



"У нас есть другой голкипер топ-уровня. Клаудио Браво тоже способен выступать за нас. Мы выиграли Кубок Лиги благодаря Клаудио, и он провел много матчей за сборную Чили. Он исключительный голкипер, я не сомневаюсь в нем", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.