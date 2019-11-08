Гринвуд напоминает Сульшеру Ван Перси

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что юный нападающий Мейсон Гринвуд напоминает ему Робина Ван Перси.

Накануне 18-летний Гринвуд, воспитанник академии "красных дьяволов", забил свой третий гол на взрослом уровне, поучаствовав в победе 3:0 над "Партизаном" в Лиге Европы.



После выхода в плей-офф турнира Сульшер похвалил своего юниора, а также отметил игру Мейсона в завершающей фазе атак.



"Определенно, он похож на Ван Перси. Он очень хладнокровен в завершении атак, это так естественно для него".



"Он может бить правой ногой, левой ногой. Я до сих пор не знаю, какая его нога лучшая, что очень усложняет жизнь защитникам, которые обороняются против него".



"Это хорошо, что он может делать такие вещи перед полными трибунами "Олд Траффорд". Он по-прежнему раскрепощен и хладнокровен".



"Ему одинаково, игра ли это в парке с друзьями или кубковый финал. Или матч Премьер-Лиги, надеюсь!" — цитирует Сульшера Sky Sports.