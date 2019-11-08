Фрэнк Лэмпард признан лучшим тренером Премьер-Лиги в октябре

Фрэнк Лэмпард Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард взял награду Тренеру Месяца в Премьер-Лиге по итогам октября.

Прошлый месяц сложился для "синих" идеально — они выиграли три матча из трех, последовательно одолев "Саутгемптон" (1:4), "Ньюкасл" (1:0) и "Бернли" (2:4).

В прошлом месяце "Челси" также установил клубный рекорд, впервые в своей истории выиграв четыре выездных матча подряд и в каждом из четырех забивая минимум по три гола в рамках высшего дивизиона.

Помимо Лэмпарда, для которого этот сезон — первый на уровне Премьер-Лиги, на награду лучшему тренеру месяца в октябре также претендовали Юрген Клопп из "Ливерпуля", Грэм Поттер из "Брайтона", Брендан Роджерс из "Лестера" и Дин Смит из "Астон Виллы".


Метки Лэмпард, награды, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2019 15:15

Количество просмотров Просмотров: 219

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Последние комментарии:




  1. lfcynwa 08.11.2019 15:25 # lfcynwa
    суперФренкиии

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  2. ry-l 08.11.2019 15:19 # ry-l
    По делу. Вообще таким темпом он должен лучшим тренером сезона в Европе стать

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  3. thegodfather 08.11.2019 15:18 # thegodfather
    В прошлом месяце "Челси" также установил клубный рекорд, впервые в своей истории выиграв четыре выездных матча подряд и в каждом из четырех забивая минимум по три гола в рамках высшего дивизиона.

    Источник: http://fapl.ru/posts/74560/?c=1#c7014968


    храни господь фрэнки )

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  4. ry-l 08.11.2019 15:18 # ry-l
    Но вить клап таппп!11! 1

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  5. kagawa 08.11.2019 15:18 # kagawa
    Тем времени Голум нервно курит в сторонке

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  6. thegodfather 08.11.2019 15:18 # thegodfather
    блэаааа, КАКОЙ ЖЕ ТОПАРЬ ЛЮТЫЙ

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