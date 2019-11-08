Фрэнк Лэмпард признан лучшим тренером Премьер-Лиги в октябре

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард взял награду Тренеру Месяца в Премьер-Лиге по итогам октября.

Прошлый месяц сложился для "синих" идеально — они выиграли три матча из трех, последовательно одолев "Саутгемптон" (1:4), "Ньюкасл" (1:0) и "Бернли" (2:4).



В прошлом месяце "Челси" также установил клубный рекорд, впервые в своей истории выиграв четыре выездных матча подряд и в каждом из четырех забивая минимум по три гола в рамках высшего дивизиона.



Помимо Лэмпарда, для которого этот сезон — первый на уровне Премьер-Лиги, на награду лучшему тренеру месяца в октябре также претендовали Юрген Клопп из "Ливерпуля", Грэм Поттер из "Брайтона", Брендан Роджерс из "Лестера" и Дин Смит из "Астон Виллы".