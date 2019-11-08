Фрэнк Лэмпард признан лучшим тренером Премьер-Лиги в октябре
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард взял награду Тренеру Месяца в Премьер-Лиге по итогам октября.
Прошлый месяц сложился для "синих" идеально — они выиграли три матча из трех, последовательно одолев "Саутгемптон" (1:4), "Ньюкасл" (1:0) и "Бернли" (2:4).
В прошлом месяце "Челси" также установил клубный рекорд, впервые в своей истории выиграв четыре выездных матча подряд и в каждом из четырех забивая минимум по три гола в рамках высшего дивизиона.
Помимо Лэмпарда, для которого этот сезон — первый на уровне Премьер-Лиги, на награду лучшему тренеру месяца в октябре также претендовали Юрген Клопп из "Ливерпуля", Грэм Поттер из "Брайтона", Брендан Роджерс из "Лестера" и Дин Смит из "Астон Виллы".
08.11.2019 15:15
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суперФренкиии
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По делу. Вообще таким темпом он должен лучшим тренером сезона в Европе стать
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В прошлом месяце "Челси" также установил клубный рекорд, впервые в своей истории выиграв четыре выездных матча подряд и в каждом из четырех забивая минимум по три гола в рамках высшего дивизиона.
Источник: http://fapl.ru/posts/74560/?c=1#c7014968
храни господь фрэнки )
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Но вить клап таппп!11! 1
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Тем времени Голум нервно курит в сторонке
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блэаааа, КАКОЙ ЖЕ ТОПАРЬ ЛЮТЫЙ
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