У Рюдигера случился рецидив

У защитника "Челси" Антонио Рюдигера случился рецидив, который отсрочит его возвращение на поле еще на три недели.

Перенеся операцию на колене в апреле, в этом сезоне Рюдигер сыграл только 45 минут и никак не может избавиться от различных болячек. Прямо сейчас Антонио отсутствует с травмой паховых мышц.



На прошлой неделе опытный немец приступил к полноценным тренировкам на базе "синих" в Кобхэме, однако после посещения профильного специалиста Антонио был отправлен на операцию на пахе.



Как сообщает Daily Mail, теперь на "Стэмфорд Бридж" надеются поставить 26-летнего защитника на ноги к концу месяца, но выезд к "Манчестер Сити" 23 ноября Рюдигер почти наверняка пропустит.