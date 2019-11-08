У Рюдигера случился рецидив

Антонио Рюдигер У защитника "Челси" Антонио Рюдигера случился рецидив, который отсрочит его возвращение на поле еще на три недели.

Перенеся операцию на колене в апреле, в этом сезоне Рюдигер сыграл только 45 минут и никак не может избавиться от различных болячек. Прямо сейчас Антонио отсутствует с травмой паховых мышц.

На прошлой неделе опытный немец приступил к полноценным тренировкам на базе "синих" в Кобхэме, однако после посещения профильного специалиста Антонио был отправлен на операцию на пахе.

Как сообщает Daily Mail, теперь на "Стэмфорд Бридж" надеются поставить 26-летнего защитника на ноги к концу месяца, но выезд к "Манчестер Сити" 23 ноября Рюдигер почти наверняка пропустит.


Метки Рюдигер, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2019 15:05

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  1. stamford-bridge 08.11.2019 15:23 # stamford-bridge
    калич сцука, вместо Томори норм было бы, но не судьба

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  2. ry-l 08.11.2019 15:21 # ry-l
    Печально. Ну зума вроде пахать на поле начал, так что развитие команды все равно идёт

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  3. j-silver 08.11.2019 15:06 # j-silver
    даептваймать

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