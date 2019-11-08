У Рюдигера случился рецидив
У защитника "Челси" Антонио Рюдигера случился рецидив, который отсрочит его возвращение на поле еще на три недели.
Перенеся операцию на колене в апреле, в этом сезоне Рюдигер сыграл только 45 минут и никак не может избавиться от различных болячек. Прямо сейчас Антонио отсутствует с травмой паховых мышц.
На прошлой неделе опытный немец приступил к полноценным тренировкам на базе "синих" в Кобхэме, однако после посещения профильного специалиста Антонио был отправлен на операцию на пахе.
Как сообщает Daily Mail, теперь на "Стэмфорд Бридж" надеются поставить 26-летнего защитника на ноги к концу месяца, но выезд к "Манчестер Сити" 23 ноября Рюдигер почти наверняка пропустит.
08.11.2019 15:05
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Последние комментарии:
калич сцука, вместо Томори норм было бы, но не судьба
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Печально. Ну зума вроде пахать на поле начал, так что развитие команды все равно идёт
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даептваймать
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