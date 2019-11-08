Салах: "Слишком рано говорить о чемпионстве"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах считает, что будет преждевременно говорить об окончании чемпионской гонки Премьер-Лиги, даже если его команда победит "Манчестер Сити" в воскресенье.

В ближайший уикенд у "Ливерпуля" будет возможность нарастить отрыв от своего главного конкурента до девяти очков, однако Салах, как и его тренер Юрген Клопп, не воспринимает этот матч определяющим для судьбы титула.



"В декабре прошлого года, когда мы оторвались на шесть или семь очков, люди говорили, что чемпионская гонка окончена".



"Она не будет окончена и на сей раз, потому что три матча могут все изменить. Плохой период — и ты снова в беде".



"Даже если мы выиграем этот матч, впереди будет еще длинный путь. Сейчас только ноябрь, и пока слишком рано говорить о чемпионстве", — сообщил Салах Sky Sports.