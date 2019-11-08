Салах: "Слишком рано говорить о чемпионстве"

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах считает, что будет преждевременно говорить об окончании чемпионской гонки Премьер-Лиги, даже если его команда победит "Манчестер Сити" в воскресенье.

В ближайший уикенд у "Ливерпуля" будет возможность нарастить отрыв от своего главного конкурента до девяти очков, однако Салах, как и его тренер Юрген Клопп, не воспринимает этот матч определяющим для судьбы титула.

"В декабре прошлого года, когда мы оторвались на шесть или семь очков, люди говорили, что чемпионская гонка окончена".

"Она не будет окончена и на сей раз, потому что три матча могут все изменить. Плохой период — и ты снова в беде".

"Даже если мы выиграем этот матч, впереди будет еще длинный путь. Сейчас только ноябрь, и пока слишком рано говорить о чемпионстве", — сообщил Салах Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Салах

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2019 15:00

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  1. only--liverpool 08.11.2019 15:22 # only--liverpool
    с такими лохами как ты в команде - да

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  2. dannylucker 08.11.2019 15:15 # dannylucker
    так и есть, но будет битва жуткая

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  3. abracadabra55 08.11.2019 15:13 # abracadabra55
    арабчонок мозги включил

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  4. j-silver 08.11.2019 15:08 # j-silver
    клопп может отправить гвардиолу в юве уже в это воскресенье

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  5. dom1no 08.11.2019 15:02 # dom1no
    Да глупо это отрицать и действительно условные 9 очков разницы это не 9 неудачных матчей в 3-5 в выборке в 27 игр по сути совсем хня

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