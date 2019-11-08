Джейми Варди — лучший игрок Премьер-Лиги в октябре

Нападающий "Лестера" Джейми Варди был признан лучшим игроком Премьер-Лиги по итога октября.

Прошлый месяц "лисы" начали с поражения 2:1 от лидирующего в таблиц "Ливерпуля", а затем победили "Бернли" (2:1) и уничтожили "Саутгемптон" (0:9).



В этих трех матчах Варди забил четыре мяча, что помогло "Лестеру" совершить рывок в топ-4. В борьбе за звание Игрока Месяца 30-летний англичанин опередил Джека Грилиша, Илкая Гюндогана, Дина Хендерсона, Юри Тилеманса и Виллиана.



"Замечательно выиграть эту награду, но это лишь показывает, что дела всей команды тоже идут хорошо. Мы демонстрируем хороший футбол, а мне посчастливилось завершать моменты, которые мы создаем", — сообщил Варди.



Добавим, что ранее в своей карьере Джейми трижды получал эту награду, включая два раза в чемпионском для "лис" сезоне 2015/16.