Джейми Варди — лучший игрок Премьер-Лиги в октябре
Нападающий "Лестера" Джейми Варди был признан лучшим игроком Премьер-Лиги по итога октября.
Прошлый месяц "лисы" начали с поражения 2:1 от лидирующего в таблиц "Ливерпуля", а затем победили "Бернли" (2:1) и уничтожили "Саутгемптон" (0:9).
В этих трех матчах Варди забил четыре мяча, что помогло "Лестеру" совершить рывок в топ-4. В борьбе за звание Игрока Месяца 30-летний англичанин опередил Джека Грилиша, Илкая Гюндогана, Дина Хендерсона, Юри Тилеманса и Виллиана.
"Замечательно выиграть эту награду, но это лишь показывает, что дела всей команды тоже идут хорошо. Мы демонстрируем хороший футбол, а мне посчастливилось завершать моменты, которые мы создаем", — сообщил Варди.
Добавим, что ранее в своей карьере Джейми трижды получал эту награду, включая два раза в чемпионском для "лис" сезоне 2015/16.
08.11.2019 14:30
Просмотров: 741
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В этих трех матчах Варди забил четыре мяча, что помогло "Лестеру" совершить рывок в топ-4. В борьбе за звание Игрока Месяца 30-летний англичанин опередил Джека Грилиша, Илкая Гюндогана, Дина Хендерсона, Юри Тилеманса и Виллиана
Источник: http://fapl.ru/posts/74557/?c=1
Среди кого отбор был? Конкуренция - просто космос
(ответить)
В прошлом месяце "Челси" также установил клубный рекорд, впервые в своей истории выиграв четыре выездных матча подряд и в каждом из четырех забивая минимум по три гола в рамках высшего дивизиона.
Источник: http://fapl.ru/posts/74560/?c=1#c7014968
храни господь фрэнки )
Источник: http://fapl.ru/posts/74560/?c=1#c7014971
(ответить)
как же он будет в выхи дырявить оборону арсе0.
(ответить)
Для того чтобы быть портовым хуесосом, не обязательно сосать хуй, достаточно в глубине души думать об этом.
(ответить)
скоро Мбаппе за Пульку будет эту награду по кд оформлять:)
(ответить)
spart19an
ну чё 6леать, короли е6аные??? да кукарекались!? мы КОРОЛЯМИ были, есть и будем епты! юнва юнва лфк!!!! урааааааааааааааа мы без 27 туров ЧЕМПИОНЫ!!!! не думаю что эти уродцы за 25-27 туров 6 очей отыграют!!!! С Очередным чемпоионством нас!!! Всем болельщикам не болеющим за Ливапуул но потдерживающих нас , отдельное СПАИБО!!!! ураааа товарищи, УРААААААААААААААААААА!
Источник: http://fapl.ru/posts/74547/
(ответить)
А тренер Клопп, как всегда
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий