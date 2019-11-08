Джейми Варди — лучший игрок Премьер-Лиги в октябре

Джейми Варди Нападающий "Лестера" Джейми Варди был признан лучшим игроком Премьер-Лиги по итога октября.

Прошлый месяц "лисы" начали с поражения 2:1 от лидирующего в таблиц "Ливерпуля", а затем победили "Бернли" (2:1) и уничтожили "Саутгемптон" (0:9).

В этих трех матчах Варди забил четыре мяча, что помогло "Лестеру" совершить рывок в топ-4. В борьбе за звание Игрока Месяца 30-летний англичанин опередил Джека Грилиша, Илкая Гюндогана, Дина Хендерсона, Юри Тилеманса и Виллиана.

"Замечательно выиграть эту награду, но это лишь показывает, что дела всей команды тоже идут хорошо. Мы демонстрируем хороший футбол, а мне посчастливилось завершать моменты, которые мы создаем", — сообщил Варди.

Добавим, что ранее в своей карьере Джейми трижды получал эту награду, включая два раза в чемпионском для "лис" сезоне 2015/16.


Метки Варди, Лестер, награды

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2019 14:30

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Последние комментарии:




  1. ry-l 08.11.2019 15:24 # ry-l
    В этих трех матчах Варди забил четыре мяча, что помогло "Лестеру" совершить рывок в топ-4. В борьбе за звание Игрока Месяца 30-летний англичанин опередил Джека Грилиша, Илкая Гюндогана, Дина Хендерсона, Юри Тилеманса и Виллиана

    Источник: http://fapl.ru/posts/74557/?c=1

    Среди кого отбор был? Конкуренция - просто космос

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  2. thegodfather 08.11.2019 15:20 # thegodfather
    В прошлом месяце "Челси" также установил клубный рекорд, впервые в своей истории выиграв четыре выездных матча подряд и в каждом из четырех забивая минимум по три гола в рамках высшего дивизиона.

    Источник: http://fapl.ru/posts/74560/?c=1#c7014968


    храни господь фрэнки )

    Источник: http://fapl.ru/posts/74560/?c=1#c7014971

    (ответить)

  3. thegodfather 08.11.2019 15:19 # thegodfather
    как же он будет в выхи дырявить оборону арсе0.

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  4. tyhonovecky 08.11.2019 14:56 # tyhonovecky
    Для того чтобы быть портовым хуесосом, не обязательно сосать хуй, достаточно в глубине души думать об этом.

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  5. alexomck 08.11.2019 14:56 # alexomck
    скоро Мбаппе за Пульку будет эту награду по кд оформлять:)

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  6. maxvel 08.11.2019 14:47 # maxvel
    spart19an

    ну чё 6леать, короли е6аные??? да кукарекались!? мы КОРОЛЯМИ были, есть и будем епты! юнва юнва лфк!!!! урааааааааааааааа мы без 27 туров ЧЕМПИОНЫ!!!! не думаю что эти уродцы за 25-27 туров 6 очей отыграют!!!! С Очередным чемпоионством нас!!! Всем болельщикам не болеющим за Ливапуул но потдерживающих нас , отдельное СПАИБО!!!! ураааа товарищи, УРААААААААААААААААААА!

    Источник: http://fapl.ru/posts/74547/

    (ответить)

  7. chronicle 08.11.2019 14:45 # chronicle
    А тренер Клопп, как всегда

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