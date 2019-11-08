Гвардиола открыт к работе в Серии А
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что открыт к идее поработать в Серии А в будущем.
Будучи игроком, Гвардиола провел один сезон в "Брешии". Этого короткого времени каталонцу хватило, чтобы влюбиться в Италию.
"Тренировать в Италии? Почему нет?"
"Для меня было удовольствием выступать там игроком и работать с великим (Карло) Маццоне. Я замечательно проводил время и полюбил страну, но сейчас мне хорошо в Англии, у нас отличный чемпионат".
"Но, возможно, это случится — я не настолько стар", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
08.11.2019 13:00
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Последние комментарии:
Хочет быть единственной звездой в тренерском цеху.
В Италии засияет как сверхновая, а на остравах блекнет, на фоне зубов Клоппа.
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mihajlo а обязательно надо было фото tihonovecky-во рекламировать...или может наротировал он там...я думаю чё он все время страпон да страпон...теперь понятно....
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Хитрожопа в Юве намылылся...какой же он шарлотка глотка.....тренер с пониженным уровнем социальной ответственности.
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Он просто понял, что с Юве больше шансов выиграть ЛЧ.
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Ля. В Юве намылился.
Давайте теперь докажите, что он не шарлатан.
Только один уверенный сезон с таким составом и такими тратами. Ежегодные всосы в ЛЧ, прошлый сезон вообще плевок в ёбла всех причастных к Сити. Бросить все силы на АПЛ и еле оторваться на 1 очко от Ливерпуля, который попутно поебывал еще и Европу.
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Что же будет с мешком, кто его потащит?
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Неужели на Сассуоло намекает?
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Учитывая то, что он идет только в самый богатый и сильный клуб чемпионата - только в Юве.
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юве ждёт
после этого сезона сьебнёт
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Сливается потихонечку
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