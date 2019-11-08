Гвардиола открыт к работе в Серии А

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что открыт к идее поработать в Серии А в будущем.

Будучи игроком, Гвардиола провел один сезон в "Брешии". Этого короткого времени каталонцу хватило, чтобы влюбиться в Италию.

"Тренировать в Италии? Почему нет?"

"Для меня было удовольствием выступать там игроком и работать с великим (Карло) Маццоне. Я замечательно проводил время и полюбил страну, но сейчас мне хорошо в Англии, у нас отличный чемпионат".

"Но, возможно, это случится — я не настолько стар", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. elprimer 08.11.2019 13:34 # elprimer
    Хочет быть единственной звездой в тренерском цеху.
    В Италии засияет как сверхновая, а на остравах блекнет, на фоне зубов Клоппа.

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  2. sayedbakiev 08.11.2019 13:33 # sayedbakiev
    mihajlo а обязательно надо было фото tihonovecky-во рекламировать...или может наротировал он там...я думаю чё он все время страпон да страпон...теперь понятно....

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  3. sayedbakiev 08.11.2019 13:28 # sayedbakiev
    Хитрожопа в Юве намылылся...какой же он шарлотка глотка.....тренер с пониженным уровнем социальной ответственности.

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  4. lovrentiy 08.11.2019 13:21 # lovrentiy
    Он просто понял, что с Юве больше шансов выиграть ЛЧ.

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  5. chronicle 08.11.2019 13:17 # chronicle
    Ля. В Юве намылился.
    Давайте теперь докажите, что он не шарлатан.
    Только один уверенный сезон с таким составом и такими тратами. Ежегодные всосы в ЛЧ, прошлый сезон вообще плевок в ёбла всех причастных к Сити. Бросить все силы на АПЛ и еле оторваться на 1 очко от Ливерпуля, который попутно поебывал еще и Европу.

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  6. girasimus 08.11.2019 13:17 # girasimus
    Что же будет с мешком, кто его потащит?

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  7. chelsea88 08.11.2019 13:14 # chelsea88
    Неужели на Сассуоло намекает?

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  8. fanstevengerrard 08.11.2019 13:10 # fanstevengerrard
    Учитывая то, что он идет только в самый богатый и сильный клуб чемпионата - только в Юве.

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  9. blackdreamer 08.11.2019 13:07 # blackdreamer
    юве ждёт
    после этого сезона сьебнёт

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  10. mancunia-planet 08.11.2019 13:04 # mancunia-planet
    Сливается потихонечку

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