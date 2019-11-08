Гвардиола открыт к работе в Серии А

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что открыт к идее поработать в Серии А в будущем.

Будучи игроком, Гвардиола провел один сезон в "Брешии". Этого короткого времени каталонцу хватило, чтобы влюбиться в Италию.



"Тренировать в Италии? Почему нет?"



"Для меня было удовольствием выступать там игроком и работать с великим (Карло) Маццоне. Я замечательно проводил время и полюбил страну, но сейчас мне хорошо в Англии, у нас отличный чемпионат".



"Но, возможно, это случится — я не настолько стар", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.