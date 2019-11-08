Дайер: "Я не был травмирован, я просто продолжал болеть"
Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер объяснил, почему так долго находился в лазарете ранее в этом году.
Когда в середине декабря прошлого года "шпорам" предстояло сыграть против "Бернли" в Премьер-Лиге, Дайер почувствовал себя неважно. Изначально доктора подумали, что у Эрика просто болит живот.
В реальности это был аппендицит, потребовавший срочной операции, восстановление после которой затянулось на многие месяцы, во время которых Дайер перестал быть основным игроком клуба и сборной Англии.
"Это было довольно серьезно. В то время у нескольких игроков болел живот, поэтому мы просто предположили, что и у меня то же самое. Медицинский штаб совершенно не виноват в этом. Они великолепно со мной обращались. Я был дома, и мне пришлось срочно отправиться в госпиталь на процедуру. Мне очень повезло, что все прошло гладко — сложности возникли позже. Я заболел".
"Моя иммунная система сильно пострадала от лекарств, которые я принимал после операции на аппендиксе, и я продолжал болеть. Люди говорили, что я был травмирован, но я совершенно не был травмирован. Я просто продолжал болеть из-за аппендикса, что очень расстраивало", — цитирует Дайера The Guardian.
08.11.2019 12:00
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Меньше надо на жену Эриксена смотреть и дрочить.....превратились в пенсов.....дрочуны и охотники за чужих жен.....лучше трахайте хххххохлят...они даже за джем джемом готовы поблагодарить...спросите y tyhonovecky...он по опыту знает...
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