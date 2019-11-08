Сократис: "Не важно, кто капитан в "Арсенале"

Сократис Папастатопулос и Пьер-Эмерик Обамеянг Защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос заявил, что для его команды не так важно, у кого из игроков капитанская повязка на рукаве.

На текущей неделе главный тренер "канониров" Унаи Эмери лишил полузащитника Гранита Джаку статуса капитана и передал повязку нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу.

Сократису довелось поиграть вместе с Обамеянгом еще в дортмундской "Боруссии", однако греческий защитник затрудняется сказать, каков Пьер-Эмерик в качестве капитана.

Впрочем, для Сократиса это и не важно, он считает, что габонский бомбардир должен сосредоточиться на забитых голах.

"Кажется, он впервые стал капитаном. На мой взгляд, в первую очередь важно, чтобы Обамеянг забивал голы, он должен делать свою основную работу. А кто носит капитанскую повязку на поле, это не очень важно".

"Он (Обамеянг) — очень хороший парень. Не так важно, кто является капитаном. Важно то, что а раздевалке команды хорошая атмосфера. Мы словно семья. А кто выводит нас с повязкой, значит меньше всего", — цитирует Сократиса The Telegraph.


Метки Арсенал, капитаны, Обамеянг, Папастатопулос

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 358

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sausage 08.11.2019 11:35 # sausage
    Я вообще не понимаю, как можно было сделать капитаном Обамеянга. Он в Боруссии перед уходом достаточно навытворял, да и здесь уже что-то вякал насчёт ухода. Может, он и хороший парень, но это не главное, что должно быть у капитана. Получается, что у Арсенала реально сейчас нет человека, который с полным правом однозначно мог бы носить повязку.

    (ответить)

  2. chebrec 08.11.2019 11:14 # chebrec
    Сейчас Обаме нужно ещё больше голов

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: