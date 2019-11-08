Сократис: "Не важно, кто капитан в "Арсенале"
Защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос заявил, что для его команды не так важно, у кого из игроков капитанская повязка на рукаве.
На текущей неделе главный тренер "канониров" Унаи Эмери лишил полузащитника Гранита Джаку статуса капитана и передал повязку нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу.
Сократису довелось поиграть вместе с Обамеянгом еще в дортмундской "Боруссии", однако греческий защитник затрудняется сказать, каков Пьер-Эмерик в качестве капитана.
Впрочем, для Сократиса это и не важно, он считает, что габонский бомбардир должен сосредоточиться на забитых голах.
"Кажется, он впервые стал капитаном. На мой взгляд, в первую очередь важно, чтобы Обамеянг забивал голы, он должен делать свою основную работу. А кто носит капитанскую повязку на поле, это не очень важно".
"Он (Обамеянг) — очень хороший парень. Не так важно, кто является капитаном. Важно то, что а раздевалке команды хорошая атмосфера. Мы словно семья. А кто выводит нас с повязкой, значит меньше всего", — цитирует Сократиса The Telegraph.
08.11.2019 11:00
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Я вообще не понимаю, как можно было сделать капитаном Обамеянга. Он в Боруссии перед уходом достаточно навытворял, да и здесь уже что-то вякал насчёт ухода. Может, он и хороший парень, но это не главное, что должно быть у капитана. Получается, что у Арсенала реально сейчас нет человека, который с полным правом однозначно мог бы носить повязку.
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Сейчас Обаме нужно ещё больше голов
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