Сократис: "Не важно, кто капитан в "Арсенале"

Защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос заявил, что для его команды не так важно, у кого из игроков капитанская повязка на рукаве.

На текущей неделе главный тренер "канониров" Унаи Эмери лишил полузащитника Гранита Джаку статуса капитана и передал повязку нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу.



Сократису довелось поиграть вместе с Обамеянгом еще в дортмундской "Боруссии", однако греческий защитник затрудняется сказать, каков Пьер-Эмерик в качестве капитана.



Впрочем, для Сократиса это и не важно, он считает, что габонский бомбардир должен сосредоточиться на забитых голах.



"Кажется, он впервые стал капитаном. На мой взгляд, в первую очередь важно, чтобы Обамеянг забивал голы, он должен делать свою основную работу. А кто носит капитанскую повязку на поле, это не очень важно".



"Он (Обамеянг) — очень хороший парень. Не так важно, кто является капитаном. Важно то, что а раздевалке команды хорошая атмосфера. Мы словно семья. А кто выводит нас с повязкой, значит меньше всего", — цитирует Сократиса The Telegraph.