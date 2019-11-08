Роджерс: "Варди отказал "Арсеналу" не потому, что испугался конкуренции"

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что в 2016 году его нападающий Джейми Варди отказался от перехода в "Арсенал" не из-за опасений насчет игрового времени.

После сенсационного чемпионства "лис" в сезоне 2015/16, "Арсенал" задумал переманить их главного бомбардира. "Канониры" предложили Варди хорошие условия, однако Джейми остался верен клубу с "Кинг Пауэр".



Как раз на "Кинг Пауэр" "канониры" и отправятся в субботу, отставая от "Лестера" уже на шесть очков. В преддверии этого матча Роджерс пролил свет на историю с несостоявшимся переходом Варди в "Арсенал".



"Я знаю лишь то, что Джейми Варди — командный игрок. Он играет на команду. Конечно, он является нападающим топ-уровня, и он любит конкуренцию. Я вижу это каждый день, работая вместе".



"Он того рода парень, который проявляет себя всю свою жизнь, всю свою карьеру, и он утвердился одним из лучших нападающих в Европе. Страх высокой конкуренции не мог стать причиной, почему он не перешел в "Арсенал".



"Было несколько факторов: ему предложили хороший контракт здесь, ему здесь комфортно, он осел здесь со своей семьей. У нас невероятный клуб, особенно на фоне атмосферы, которая царит в Премьер-Лиге. Это клуб ощущает себя единым целым и не поддается соблазнам, которые есть в Премьер-Лиге. А Джейми — тот парень, который наслаждается этим", — цитирует Роджерса The Telegraph.