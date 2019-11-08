"Ньюкасл" готов приютить Джаку

Гранит Джака "Ньюкасл" готов приютить опального полузащитника "Арсенала" Гранита Джаку.

Ранее на текущей неделе главный тренер "канониров" Унаи Эмери подтвердил, что Джака был лишен капитанской повязки за конфликт с болельщиками клуба во время недавнего матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".

Также Эмери уклонился от ответа на вопрос, сыграет ли Джака когда-нибудь снова за "Арсенал", однако два последних матча — против "Вулверхэмптона" и "Витории" — Гранит пропустил.

Джака весьма болезненно воспринял решение клуба забрать у него повязку, но лишиться еще и места в стартовом составе, учитывая приближение Евро-2020, 27-летний игрок сборной Швейцарии совершенно не готов.

Как сообщает The Times, на "Эмирейтс" ожидают, что Джака попросится на выход в январе. Эта ситуация уже заинтересовала "Ньюкасл", чей наставник Стив Брюс является большим поклонником Гранита и готов сделать того "сердцем своей полузащиты".

В то же время Daily Mirror передает, что "Арсенал" предложит Джаку клубам Бундеслиги, где Гранит ранее выступал за "Боруссию" из Менхенгладбаха.


Метки Арсенал, Джака, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2019 08:00

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