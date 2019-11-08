"Ньюкасл" готов приютить Джаку

"Ньюкасл" готов приютить опального полузащитника "Арсенала" Гранита Джаку.

Ранее на текущей неделе главный тренер "канониров" Унаи Эмери подтвердил, что Джака был лишен капитанской повязки за конфликт с болельщиками клуба во время недавнего матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".



Также Эмери уклонился от ответа на вопрос, сыграет ли Джака когда-нибудь снова за "Арсенал", однако два последних матча — против "Вулверхэмптона" и "Витории" — Гранит пропустил.



Джака весьма болезненно воспринял решение клуба забрать у него повязку, но лишиться еще и места в стартовом составе, учитывая приближение Евро-2020, 27-летний игрок сборной Швейцарии совершенно не готов.



Как сообщает The Times, на "Эмирейтс" ожидают, что Джака попросится на выход в январе. Эта ситуация уже заинтересовала "Ньюкасл", чей наставник Стив Брюс является большим поклонником Гранита и готов сделать того "сердцем своей полузащиты".



В то же время Daily Mirror передает, что "Арсенал" предложит Джаку клубам Бундеслиги, где Гранит ранее выступал за "Боруссию" из Менхенгладбаха.