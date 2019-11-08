Ричардс уверен, что "Сити" опередит "Ливерпуль" в борьбе за титул

Экс-защитник "Манчестер Сити" Мика Ричардс уверен, что "Ливерпулю" не выиграть титул в этом сезоне.

К настоящему моменту "Ливерпуль" остается единственной непобежденной командой в Премьер-Лиге и имеет шесть очков преимущества над "Сити".



Однако Ричардс убежден, что "красным" не хватит запаса прочности, чтобы удержаться на вершине.



"Думаю, "Сити" выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне. Они усложнили свою жизнь из-за ситуации в центре обороны, но "Сити" никогда не ищет легких путей".



"Я бы никогда не поставил против "Сити", потому что со своим мастерством они могут перевернуть любую игру, а их тренер знает, как заставить каждого игрока играть в свой лучший футбол".



"Команде очень не хватало Де Брюйне в прошлом сезоне, но теперь он в полном порядке. Он будет как новое приобретение, и он имеет ключевое значение для того, как "Сити" нравится играть".



"Я должен отдать должное "Ливерпулю", потому что они играют очень хорошо, но если хотя бы один их ключевой игрок получит травму, тогда команда потеряет баланс".



"Если Салах, Мане или Фирмино получит травму, это окажет огромное влияние на их игру, и им будет сложно поддерживать этот уровень", — сообщил Ричардс Bwin.