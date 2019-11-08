Килиана Мбаппе сватают в "Ливерпуль"

В конце сезона "Ливерпуль" будет готов расстаться с суммой в 215 миллионов фунтов ради приобретения нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

До сих пор основным претендентом на Мбаппе, которого спортивные амбиции подстегивают к отъезду из родной Франции, считался "Реал", чей главный тренер Зинедин Зидан лично заинтересован в услугах Килиана.



Однако испанское издание El Desmarque утверждает, что "Ливерпуль" готов составить серьезную конкуренцию "Реалу" в борьбе за Мбаппе, надеясь с помощью столь громкого трансфера утвердиться в статусе лучшего клуба Европы.



По окончании сезона "красные" будут готовы заплатить 215 млн. фунтов за Мбаппе, но значительную часть этой суммы могут отбить с помощью продажи Мохамеда Салаха, который является альтернативой Килиану для "Реала".



Сообщается, что самому 20-летнему юноше "Ливерпуль" предложит контракт с колоссальной зарплатой в 34 млн. фунтов в год — это больше, чем получает Лионель Месси в "Барселоне".