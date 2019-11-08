Килиана Мбаппе сватают в "Ливерпуль"

Килиан Мбаппе В конце сезона "Ливерпуль" будет готов расстаться с суммой в 215 миллионов фунтов ради приобретения нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

До сих пор основным претендентом на Мбаппе, которого спортивные амбиции подстегивают к отъезду из родной Франции, считался "Реал", чей главный тренер Зинедин Зидан лично заинтересован в услугах Килиана.

Однако испанское издание El Desmarque утверждает, что "Ливерпуль" готов составить серьезную конкуренцию "Реалу" в борьбе за Мбаппе, надеясь с помощью столь громкого трансфера утвердиться в статусе лучшего клуба Европы.

По окончании сезона "красные" будут готовы заплатить 215 млн. фунтов за Мбаппе, но значительную часть этой суммы могут отбить с помощью продажи Мохамеда Салаха, который является альтернативой Килиану для "Реала".

Сообщается, что самому 20-летнему юноше "Ливерпуль" предложит контракт с колоссальной зарплатой в 34 млн. фунтов в год — это больше, чем получает Лионель Месси в "Барселоне".


Метки Ливерпуль, Мбаппе, ПСЖ, слухи

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2019 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1731

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Последние комментарии:




  1. gwelddwyr 08.11.2019 07:56 # gwelddwyr
    И вроде бы не первое апреля, чтобы такие утки выставлять в новости...

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  2. chelsiukpro 08.11.2019 07:55 # chelsiukpro
    А он то захочет ли в Ливерпуль? Хотеть не вредно Ливеру....но шансы малы!

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  3. blackdreamer 08.11.2019 07:46 # blackdreamer
    топаря для джи готовят что бы править в евпропе годами
    лфк на троне
    чолчей с мю на тянитолкайке

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  4. liverfun 08.11.2019 07:42 # liverfun
    На таких условиях нах не нужен, но если найк возьмет на себя хотя бы 50% всех сопряженных затрат, то можно попробовать, к тому же мбаппе фанат ливерпуля и мечтает у топа поиграть

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  5. radik86radik 08.11.2019 07:38 # radik86radik
    Утятина полная

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  6. beatles-red 08.11.2019 07:35 # beatles-red
    И так почти весь состав лучшие в мире на своих позициях. Мбаппе затерчется у нас

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  7. j-silver 08.11.2019 07:27 # j-silver
    разве шо подгон от нового спонсора. найку нужен хоть один известный игрок для раскрутки рекламной компании, а не это сборище нонеймов

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  8. mazinho-united 08.11.2019 07:26 # mazinho-united
    Новость для портовых говноедов из лузерхуля которые верят что в их клуб перейдет топ игрок, а так просто утка

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  9. tigerpool 08.11.2019 07:16 # tigerpool
    Можно было бы поверить, но последний абзац говорит, что это нереально. Ливерпуль не мешки и никогда 20 летнему малому (даже мегатопу) не будут платить столько в год. Да и правильно, это будет портит атмосферу внутри коллектива. Потом начнут ныть по зарплате и другие топарики, чего мы видим в мю в частности. Так что это УТКА, причем большая.

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  10. redstyle 08.11.2019 06:41 # redstyle
    Нах не сдался. Мо топовее!

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  11. hammersmith 08.11.2019 06:31 # hammersmith
    красиво. найк покупает, короче

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  12. tursa 08.11.2019 06:21 # tursa
    ну 20 будут платить наверное, плюс бонусы

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  13. maxvel 08.11.2019 06:20 # maxvel
    бичи портовые больше 100 лямов ближайшие лет 10 точно ни на кого не потратят

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  14. myu99 08.11.2019 06:18 # myu99
    это считай осталние игроки скузи зарплату не получат. бред какойта.

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  15. bes-ter 08.11.2019 06:11 # bes-ter
    Ха ха ха. Зачем такое пишут. Тут у половины ночью полюции будут

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  16. dom1no 08.11.2019 06:03 # dom1no
    норм вброс уровня Вконтача

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