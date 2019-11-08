Килиана Мбаппе сватают в "Ливерпуль"
В конце сезона "Ливерпуль" будет готов расстаться с суммой в 215 миллионов фунтов ради приобретения нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
До сих пор основным претендентом на Мбаппе, которого спортивные амбиции подстегивают к отъезду из родной Франции, считался "Реал", чей главный тренер Зинедин Зидан лично заинтересован в услугах Килиана.
Однако испанское издание El Desmarque утверждает, что "Ливерпуль" готов составить серьезную конкуренцию "Реалу" в борьбе за Мбаппе, надеясь с помощью столь громкого трансфера утвердиться в статусе лучшего клуба Европы.
По окончании сезона "красные" будут готовы заплатить 215 млн. фунтов за Мбаппе, но значительную часть этой суммы могут отбить с помощью продажи Мохамеда Салаха, который является альтернативой Килиану для "Реала".
Сообщается, что самому 20-летнему юноше "Ливерпуль" предложит контракт с колоссальной зарплатой в 34 млн. фунтов в год — это больше, чем получает Лионель Месси в "Барселоне".
08.11.2019 06:00
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Последние комментарии:
И вроде бы не первое апреля, чтобы такие утки выставлять в новости...
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А он то захочет ли в Ливерпуль? Хотеть не вредно Ливеру....но шансы малы!
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топаря для джи готовят что бы править в евпропе годами
лфк на троне
чолчей с мю на тянитолкайке
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На таких условиях нах не нужен, но если найк возьмет на себя хотя бы 50% всех сопряженных затрат, то можно попробовать, к тому же мбаппе фанат ливерпуля и мечтает у топа поиграть
(ответить)
Утятина полная
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И так почти весь состав лучшие в мире на своих позициях. Мбаппе затерчется у нас
(ответить)
разве шо подгон от нового спонсора. найку нужен хоть один известный игрок для раскрутки рекламной компании, а не это сборище нонеймов
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Новость для портовых говноедов из лузерхуля которые верят что в их клуб перейдет топ игрок, а так просто утка
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Можно было бы поверить, но последний абзац говорит, что это нереально. Ливерпуль не мешки и никогда 20 летнему малому (даже мегатопу) не будут платить столько в год. Да и правильно, это будет портит атмосферу внутри коллектива. Потом начнут ныть по зарплате и другие топарики, чего мы видим в мю в частности. Так что это УТКА, причем большая.
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Нах не сдался. Мо топовее!
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красиво. найк покупает, короче
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ну 20 будут платить наверное, плюс бонусы
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бичи портовые больше 100 лямов ближайшие лет 10 точно ни на кого не потратят
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это считай осталние игроки скузи зарплату не получат. бред какойта.
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Ха ха ха. Зачем такое пишут. Тут у половины ночью полюции будут
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норм вброс уровня Вконтача
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