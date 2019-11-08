"Вулверхэмптон" вырвал победу у "Слована"

"Вулверхэмптон" оказался на пороге выхода в плей-офф Лиги Европы, вырвав победу у "Слована" в компенсированное время благодаря голу Рауля Хименеса — 1:0.

На протяжении 90 минут "волки" имели значительное игровое преимущество, в два раза больше владея мячом и нанеся более двух десятков ударов.



"Слован" стойко держался, однако в компенсированное время Рауль Хименес головой замкнул подачу Адамы Траоре и принес хозяевам победу — 0:1.



Таким образом, теперь "Вулверхэмптон" имеет в своем активе девять очков и занимает второе место в Группе K, на один балл отставая от "Спортинга".



"Вулверхэмптон" (Англия) — "Слован" (Словакия) — 1:0 (0:0)



Гол: Хименес 90.



"Вулверхэмптон": Патрисиу, Климан, Коуди, Дендонкер, Винагре (Хонни 90), Невеш, Моутиньо, Доэрти, Нету (Кутроне 69), Хименес, Траоре (Беннетт 90).