"Вулверхэмптон" вырвал победу у "Слована"

Рауль Хименес "Вулверхэмптон" оказался на пороге выхода в плей-офф Лиги Европы, вырвав победу у "Слована" в компенсированное время благодаря голу Рауля Хименеса — 1:0.

На протяжении 90 минут "волки" имели значительное игровое преимущество, в два раза больше владея мячом и нанеся более двух десятков ударов.

"Слован" стойко держался, однако в компенсированное время Рауль Хименес головой замкнул подачу Адамы Траоре и принес хозяевам победу — 0:1.

Таким образом, теперь "Вулверхэмптон" имеет в своем активе девять очков и занимает второе место в Группе K, на один балл отставая от "Спортинга".

"Вулверхэмптон" (Англия) — "Слован" (Словакия) — 1:0 (0:0)

Гол: Хименес 90.

"Вулверхэмптон": Патрисиу, Климан, Коуди, Дендонкер, Винагре (Хонни 90), Невеш, Моутиньо, Доэрти, Нету (Кутроне 69), Хименес, Траоре (Беннетт 90).


Метки Вулверхэмптон, Лига Европы, Слован

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2019 01:05

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 08.11.2019 01:48 # scouser2005
    Молодцы волки.

    (ответить)

  2. bootsman 08.11.2019 01:15 # bootsman
    С какого места из группы ЛЕ можно выйти в плей-офф ЛЧ?

    Михайло опять укурился в хлам?

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