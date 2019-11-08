"Юнайтед" разгромил "Партизан" и вышел в плей-офф Лиги Европы

Маркус Рэшфорд Убедительная победа 3:0 над "Партизаном" в домашних стенах вывела "Манчестер Юнайтед" в 1/16 финала Лиги Европы.

Матч на "Олд Траффорд" начался с обмена голами из офсайдов. Ни тот, ни другой не был засчитан.

Отделавшись испугом, "красные дьяволы" принялись оказывать давление, и на 21-й минуте счет был закономерно открыт. Стянув на себя внимание защитников, Маркус Рэшфорд сделал диагональную передачу внутрь штрафной на Мейсона Гринвуда, который свободно принял мяч, убрал в сторону опекуна и поразил ворота — 1:0.

"Юнайтед" продолжил полностью контролировать игру, и на 33-й минуте счет был удвоен. Антони Мартиаль взял инициативу на себя, ускользнул от троих защитников и отправил мяч в цель — 2:0.

Второй тайм начался с третьего гола хозяев. Эшли Янг технично принял мяч после заброса в штрафную, в касание сделав скидку на Рэшфорда, а тот пробил с левой ноги — 3:0.

После третьего гола игра стала затухать. "Дьяволы" уже насытились, а "Партизан" не верил в себя. Концовка выдалась достаточно убаюкивающей.

"Юнайтед" одержал сверхуверенную победу, благодаря которой досрочно обеспечил себе выход в плей-офф. В двух оставшихся матчах "дьяволам" лишь нужно будет удержаться во главе Группы L.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Партизан" (Сербия) — 3:0 (2:0)

Голы: Гринвуд 21, Мартиаль 33, Рэшфорд 49.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Магуайр, Рохо, Фред (Гарнер 63), Янг, Ван-Биссака, Мактоминей (Лингард 75), Мата, Мартиаль, Рэшфорд (Перейра 67), Гринвуд.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Партизан

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2019 00:50

Количество просмотров Просмотров: 554

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 08.11.2019 01:40 # mancunia-planet
    Также надо и с Брайтоном, слабо?

    (ответить)

  2. thegodfather 08.11.2019 01:33 # thegodfather
    Збс евро будни для англ клубом. Никто не проебал.

    (ответить)

  3. ratamahatta 08.11.2019 01:17 # ratamahatta
    Ну что за топали

    (ответить)

  4. reams 08.11.2019 00:59 # reams
    непонятно только зачем основу привлекал, мартияль какой же мертвый будет против чаек

    (ответить)

  5. mr-s1n1st3r 08.11.2019 00:55 # mr-s1n1st3r
    Нашли свой турнир.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: