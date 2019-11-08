"Юнайтед" разгромил "Партизан" и вышел в плей-офф Лиги Европы

Убедительная победа 3:0 над "Партизаном" в домашних стенах вывела "Манчестер Юнайтед" в 1/16 финала Лиги Европы.

Матч на "Олд Траффорд" начался с обмена голами из офсайдов. Ни тот, ни другой не был засчитан.



Отделавшись испугом, "красные дьяволы" принялись оказывать давление, и на 21-й минуте счет был закономерно открыт. Стянув на себя внимание защитников, Маркус Рэшфорд сделал диагональную передачу внутрь штрафной на Мейсона Гринвуда, который свободно принял мяч, убрал в сторону опекуна и поразил ворота — 1:0.



"Юнайтед" продолжил полностью контролировать игру, и на 33-й минуте счет был удвоен. Антони Мартиаль взял инициативу на себя, ускользнул от троих защитников и отправил мяч в цель — 2:0.



Второй тайм начался с третьего гола хозяев. Эшли Янг технично принял мяч после заброса в штрафную, в касание сделав скидку на Рэшфорда, а тот пробил с левой ноги — 3:0.



После третьего гола игра стала затухать. "Дьяволы" уже насытились, а "Партизан" не верил в себя. Концовка выдалась достаточно убаюкивающей.



"Юнайтед" одержал сверхуверенную победу, благодаря которой досрочно обеспечил себе выход в плей-офф. В двух оставшихся матчах "дьяволам" лишь нужно будет удержаться во главе Группы L.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Партизан" (Сербия) — 3:0 (2:0)



Голы: Гринвуд 21, Мартиаль 33, Рэшфорд 49.



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Магуайр, Рохо, Фред (Гарнер 63), Янг, Ван-Биссака, Мактоминей (Лингард 75), Мата, Мартиаль, Рэшфорд (Перейра 67), Гринвуд.