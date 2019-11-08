УЕФА не смог наказать "Ливерпуль" за баннер с Ориги

"Ливерпуль" не будет наказан УЕФА за оскорбительный баннер с нападающим Дивоком Ориги на матче Лиги Чемпионов против "Генка".

Перед матчем команды Юргена Клоппа в Бельгии в прошлом месяце фанаты "красных" вывесили на стадионе баннер, на котором изображен Ориги со своим неестественно увеличенным мужским достоинством.



"Ливерпуль" немедленно осудил поступок своих поклонников, а также поведал, что баннер был снят еще до начала игры.



Возможно, именно из-за оперативной реакции "красных" упоминания о баннере нет в официальном отчете делегатов УЕФА, сообщает Daily Mail.



Таким образом, УЕФА просто не смог открыть дисциплинарное дело в отношении "Ливерпуля".



Добавим, что в данный момент "красные" разбираются с фанатом, который ответственен за пронос данного баннера на стадион. "Красные" дали болельщику две недели, чтобы объяснить свой поступок, а до тех пор временно запретили ему посещать домашние и выездные матчи.