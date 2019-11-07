Венгер: "Рэмси хотел остаться в "Арсенале"

Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что полузащитник Аарон Рэмси хотел остаться в лондонском клубе.

Напомним, в конце прошлого сезона Рэмси ушел свободным агентом в "Ювентус". В отличие от многих предыдущих случаев в "Арсенале", на сей раз от нового контракта отказался не сам игрок, а клуб — после расставания с Венгером "канониры" передумали продлевать сотрудничество с Аароном.



"В конце своего периода я провел с ним одну встречу, и он хотел остаться в "Арсенале". У них с клубом была договоренность, и насколько я понял, затем клуб отозвал свое предложение".



"Я долгое время пытался продлить его контракт, но иногда агенты оказывают свое влияние. Каждый случай индивидуален, и ты всегда должен понимать, от кого зависит решение. Насколько мне было известно, он хотел остаться", — сообщил Венгер в эфире beIN Sports.