Чарли Николас опасается, что "Арсенал" будет стерт в порошок "Лестером"

Арсенал Бывший нападающий "Арсенала" Чарли Николас опасается, что команда Унаи Эмери будет стерта в порошок "Лестером" в ближайшую субботу.

В субботнем матче на "Кинг Пауэр" у "лис" будет возможность укрепиться в топ-4 Премьер-Лиги и нарастать отрыв от "канониров" до девяти очков.

Учитывая игру "Арсенала" в последнее время, Николас не будет удивлен, если этот матч завершится разгромной победой "Лестера".

"Я серьезно беспокоюсь за "Арсенал". Вечером в субботу их ждет матч против "Лестера", который, как кажется в данный момент, может стереть их в порошок".

"Отправившиеся на этот выезд (с "Виторией" в Лиге Европы) фанаты "Арсенала" в очередной раз увидели примитивную игру. Мне очень нравится этот тренер, но я повторю то, что говорил много раз при Арсене Венгере: кое-какие вещи должны измениться. Эмери должен быть сильнее и разобраться в этих проблемах".

"Арсенал" потерял прежнее рвение к победам в матчах. У них хрупкая оборона уже 18 месяцев, если не больше, и дальше с этим тянуть нельзя. Фанаты "Арсенала" почти сыты по горло", — сообщил Николас Sky Sports.


Метки Арсенла, Лестер, Николас

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2019 22:00

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  1. kukuruzzo 07.11.2019 22:48 # kukuruzzo
    тогда вилку в глаз. другой вариант бесполезен

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  2. mancunia-planet 07.11.2019 22:12 # mancunia-planet
    аа, зассал, Чарли?

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  3. chelsiukpro 07.11.2019 22:11 # chelsiukpro
    Всё так и будет ПОРОШОК :))

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  4. electric 07.11.2019 22:04 # electric
    Эхехехе

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