Чарли Николас опасается, что "Арсенал" будет стерт в порошок "Лестером"
Бывший нападающий "Арсенала" Чарли Николас опасается, что команда Унаи Эмери будет стерта в порошок "Лестером" в ближайшую субботу.
В субботнем матче на "Кинг Пауэр" у "лис" будет возможность укрепиться в топ-4 Премьер-Лиги и нарастать отрыв от "канониров" до девяти очков.
Учитывая игру "Арсенала" в последнее время, Николас не будет удивлен, если этот матч завершится разгромной победой "Лестера".
"Я серьезно беспокоюсь за "Арсенал". Вечером в субботу их ждет матч против "Лестера", который, как кажется в данный момент, может стереть их в порошок".
"Отправившиеся на этот выезд (с "Виторией" в Лиге Европы) фанаты "Арсенала" в очередной раз увидели примитивную игру. Мне очень нравится этот тренер, но я повторю то, что говорил много раз при Арсене Венгере: кое-какие вещи должны измениться. Эмери должен быть сильнее и разобраться в этих проблемах".
"Арсенал" потерял прежнее рвение к победам в матчах. У них хрупкая оборона уже 18 месяцев, если не больше, и дальше с этим тянуть нельзя. Фанаты "Арсенала" почти сыты по горло", — сообщил Николас Sky Sports.
07.11.2019 22:00
Просмотров: 432
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
тогда вилку в глаз. другой вариант бесполезен
(ответить)
аа, зассал, Чарли?
(ответить)
Всё так и будет ПОРОШОК :))
(ответить)
Эхехехе
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий