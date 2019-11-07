Чарли Николас опасается, что "Арсенал" будет стерт в порошок "Лестером"

Бывший нападающий "Арсенала" Чарли Николас опасается, что команда Унаи Эмери будет стерта в порошок "Лестером" в ближайшую субботу.

В субботнем матче на "Кинг Пауэр" у "лис" будет возможность укрепиться в топ-4 Премьер-Лиги и нарастать отрыв от "канониров" до девяти очков.



Учитывая игру "Арсенала" в последнее время, Николас не будет удивлен, если этот матч завершится разгромной победой "Лестера".



"Я серьезно беспокоюсь за "Арсенал". Вечером в субботу их ждет матч против "Лестера", который, как кажется в данный момент, может стереть их в порошок".



"Отправившиеся на этот выезд (с "Виторией" в Лиге Европы) фанаты "Арсенала" в очередной раз увидели примитивную игру. Мне очень нравится этот тренер, но я повторю то, что говорил много раз при Арсене Венгере: кое-какие вещи должны измениться. Эмери должен быть сильнее и разобраться в этих проблемах".



"Арсенал" потерял прежнее рвение к победам в матчах. У них хрупкая оборона уже 18 месяцев, если не больше, и дальше с этим тянуть нельзя. Фанаты "Арсенала" почти сыты по горло", — сообщил Николас Sky Sports.