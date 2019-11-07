"Бавария" забраковала кандидатуру Венгера

Арсен Венгер выбыл из числа претендентов на вакантную позицию главного тренера "Баварии".

Ранее на текущей неделе Венгер подтвердил свою готовность вступить в переговоры с чемпионами Бундеслиги, подчеркнув, что пока контакта не было.



По информации Sky Sports, в минувшую среду 70-летний француз все-таки поговорил по телефону с председателем правления "Баварии" Карл-Хайнце Румменигге.



После этого разговора в Мюнхене решили, что вариант с Венгером им не подходит. Чем этого вызвано, неизвестно, но ранее пресса сообщала, что "Бавария" может предложить Арсену контракт только до конца сезона, тогда как сам Арсен предпочел бы получить более долгосрочное соглашение.