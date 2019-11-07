Клопп: "Это матч, который мы хотим выиграть"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не считает воскресное противостояние с "Манчестер Сити" матчем, который его команда обязана выиграть.

В преддверии очной встречи со своим главным преследователем "красные" имеют шесть очков преимущества, однако Клопп спешит напомнить, что после воскресенья сезон не закончится. Юрген не считает что предстоящий матч будет определяющим для судьбы титула Премьер-Лиги.



"Возможно, есть люди умнее меня, и они видят этот матч именно таким, но лично я — нет. Для меня это на 100 процентов "матч, который ты хочешь выиграть". Я никогда не понимал эти "матчи, которые ты обязан выиграть", потому что они не влияют на то, что будет дальше в сезоне".



"Готовясь к этому матчу, нам как команде важно понимать, что мы должны снова и снова делать правильные вещи: быть смелыми, играть в футбол и защищаться, не щадя своих жизней".



"Вся эта атмосфера вокруг матча особо не влияет на нас. Мы хотим победить, и мы постараемся изо всех сил, чтобы это случилось. Будет достаточно сложно сделать это, но сезон не закончится после этого одного, пускай и важного, матча, и мы понимаем это".



"Весь мир будет за ним наблюдать, уверен 100 процентов. Каждый, кого я знаю. Я предвкушаю этот матч, но дискуссии вокруг него — это не мое", — сообщил Клопп Sky Sports.