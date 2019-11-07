Андре Гомеш еще может сыграть в этом сезоне

Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш еще может выйти на футбольное поле в этом сезоне.

Напомним, в матче Премьер-Лиги против "Эвертона" в минувшее воскресенье Гомеш получил вывих и перелом своей правой лодыжки и уже на следующий день был прооперирован.



Эта травма выглядела по-настоящему страшной и, как предполагалось, досрочно завершит сезон для 26-летнего португальца. Однако в реальности не все так плохо.



"Нам непросто назвать какую-то определенную дату, когда он вернется. Благодаря обратной связи от нашего медицинского штаба мы уяснили, что Андре еще может сыграть в этом сезоне".



"Конечно, в момент травмы нам казалось, что все очень плохо, однако операция и последующие обследования оказались очень позитивными. Мы надеемся, что сможем увидеть Андре в этом сезоне".



"Конечно, мы не уверены в этом на 100 процентов, однако есть хорошие шансы, что это случится", — цитирует главного тренера "Эвертона" Марку Силву Evening Standard.