Окслейд-Чемберлен и Хадсон-Одои вернулись в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил имена 27 игроков, вызванных на заключительные матчи в отборе к Евро-2020.

В национальную команду были приглашены набирающие форму после травм защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс, полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен и вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои.



Стоунс заменил в заявке сборной Англии Майкла Кина из "Эвертона", тогда как Окслейд-Чемберлен и Хадсон-Одои были просто добавлены к сентябрьскому списку. Защитник "Сити" Кайл Уолкер вновь остался за бортом, как и Аарон Ван-Биссака из "Юнайтед" с Деле Алли из "Тоттенхэма".



Добавим, что англичане примут Черногорию на "Уэмбли" 14 ноября, а спустя три дня сыграют на выезде с Косово. В данный момент подопечные Саутгейта лидируют в Группе A и нуждаются еще в одном очке, чтобы выйти в финальную стадию Евро-2020.



Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Черногории и Косово



Голкиперы: Том Хитон ("Астон Вилла"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Бернли").



Защитники: Трент Александер-Арнольд, Джо Гомес (оба — "Ливерпуль"), Бен Чилуэлл ("Лестер"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла"), Данни Роуз ("Тоттенхэм"), Джон Стоунс ("Манчестер Сити"), Фикайо Томори ("Челси"), Киран Триппьер ("Атлетико").



Полузащитники: Росс Баркли, Мейсон Маунт (оба — "Челси"), Фабиан Дельф ("Эвертон"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Алекс Окслейд-Чемберлен ("Ливерпуль"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Харри Уинкс ("Тоттенхэм").



Нападающие: Тэмми Абрахэм, Каллум Хадсон-Одои (оба — "Челси"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Джейдон Санчо ("Боруссия Дортмунд"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Каллум Уилсон ("Борнмут").