Марку Силва призвал Ришарлисона перестать нырять

Главный тренер "Эвертона" Марку Силва призвал своего нападающего Ришарлисона перестать нырять.

При всем своем таланте, Ришарлисон заработал репутацию игрока, который слишком легко оказывается на газоне. Учитывая это, рефери Премьер-Лиги почти перестали реагировать на падения 22-летнего бразильца.



Однако Силва знает, как изменить эту ситуацию. Марку хочет, чтобы его подопечный крепче стоял на ногах.



"Конечно, мы работаем с ним, потому что Премьер-Лига — очень жесткая лига, и наш посыл ему заключается в том, чтобы он всегда старался устоять на ногах".



"Было много случаев, когда казалось, что рефери несправедливы с ним в своих решениях, поэтому мы говорим ему: не падай. Я и мой штаб просим, чтобы он изо всех сил старался устоять на ногах, и тогда в правильные моменты рефери будут на его стороне".



"Мы в процессе работы над этим. Он должен держаться на ногах и быть сильным, потому что в Премьер-Лиге много силовой борьбы. Если ты будешь сильным, решения будут справедливыми. Однако он обладает мастерством и никогда не сдается", — сообщил Силва evertontv.