Марку Силва призвал Ришарлисона перестать нырять

Ришарлисон Главный тренер "Эвертона" Марку Силва призвал своего нападающего Ришарлисона перестать нырять.

При всем своем таланте, Ришарлисон заработал репутацию игрока, который слишком легко оказывается на газоне. Учитывая это, рефери Премьер-Лиги почти перестали реагировать на падения 22-летнего бразильца.

Однако Силва знает, как изменить эту ситуацию. Марку хочет, чтобы его подопечный крепче стоял на ногах.

"Конечно, мы работаем с ним, потому что Премьер-Лига — очень жесткая лига, и наш посыл ему заключается в том, чтобы он всегда старался устоять на ногах".

"Было много случаев, когда казалось, что рефери несправедливы с ним в своих решениях, поэтому мы говорим ему: не падай. Я и мой штаб просим, чтобы он изо всех сил старался устоять на ногах, и тогда в правильные моменты рефери будут на его стороне".

"Мы в процессе работы над этим. Он должен держаться на ногах и быть сильным, потому что в Премьер-Лиге много силовой борьбы. Если ты будешь сильным, решения будут справедливыми. Однако он обладает мастерством и никогда не сдается", — сообщил Силва evertontv.


Метки Ришарлисон, Силва, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 561

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  1. mcfc-fantactic 07.11.2019 17:51 # mcfc-fantactic
    Скаузеры))) они такие! Что синие что красные.

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  2. kingsb 07.11.2019 17:47 # kingsb
    Ливерпульские дайверы- лучшие в Англии.

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  3. fc-oil 07.11.2019 17:35 # fc-oil
    Ну до дельфина Мане еще далеко.

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  4. j-silver 07.11.2019 17:22 # j-silver
    Правильно, ведь нырять это удел портовых шмар

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  5. alexomck 07.11.2019 17:15 # alexomck
    Мане, Салахи и прочие Джеймсы в 10 раз чаще симулируют, докопались до парня.

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  6. vyrentz 07.11.2019 17:13 # vyrentz
    Ришарлисон призывает не винить Силву в плохом старте сезона

    Марку Силва призвал Ришарлисона перестать нырять

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  7. liverfun 07.11.2019 17:07 # liverfun
    в стиле неймара падает, катаясь по полю после любого контакта или толчка, очень это раздражает

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