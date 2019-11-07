Венгер рассказал, что думает об истории с Джакой

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что думает насчет истории с лишением полузащитника Гранита Джаки капитанской повязки "канониров".

Выкрикнув фразу "f**k off" в адрес фанатов своего клуба, Джака лишился статуса капитана и теперь может быть продан в зимнее трансферное окно.



Венгер понимает, сколь сложное решение должен был принять Унаи Эмери в отношении Джаки, однако Арсен считает обязательным уважать ценности клуба.



"Будучи тренером, тебе приходится принимать такого рода решения. Будучи тренером, ты сталкиваешься с неизвестностью и должен быстро решать, как поступить".



"Думаю, "Арсенал" уважают по всему миру, потому что этот футбольный клуб держится на ценностях, и каждый должен уважать эти ценности. Будучи тренером, ты должен заставлять их уважать".



"Для меня "Арсенал" всегда был особенным, и мне кажется, что в современном футболе на нас лежит огромная ответственность в плане того, как мы должны себя вести и как должны подавать пример. Являясь одни из больших клубов мира, "Арсенал" должен демонстрировать это", — сообщил Венгер beIN Sports.