Уго Льорис перенес операцию на локте
Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис перенес операцию на локте, который он вывихнул еще 5 октября против "Брайтона".
Напомним, Льорис травмировался в самом начале проигранного "шпорами" матча Премьер-Лиги (3:0), неудачно приземлившись на газон и пропустив гол.
Изначально "Тоттенхэм" сообщал, что Уго не потребуется операция, однако спустя месяц капитан сборной Франции все же был отправлен под нож хирурга.
К счастью, отложенная операция не повлияет на сроки возвращения 32-летнего голкипера в строй.
"Рекомендация об операции была получена после дополнительных обследований у специалистов, которые нашли состояние локтя как нестабильное. Мы по-прежнему ожидаем, что капитан нашего клуба вернется к тренировкам в начале следующего года", — гласит заявление "шпор".
07.11.2019 15:00
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Скорейшего выздоровления!
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