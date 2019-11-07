Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис перенес операцию на локте, который он вывихнул еще 5 октября против "Брайтона".

Напомним, Льорис травмировался в самом начале проигранного "шпорами" матча Премьер-Лиги (3:0), неудачно приземлившись на газон и пропустив гол.



Изначально "Тоттенхэм" сообщал, что Уго не потребуется операция, однако спустя месяц капитан сборной Франции все же был отправлен под нож хирурга.



К счастью, отложенная операция не повлияет на сроки возвращения 32-летнего голкипера в строй.



"Рекомендация об операции была получена после дополнительных обследований у специалистов, которые нашли состояние локтя как нестабильное. Мы по-прежнему ожидаем, что капитан нашего клуба вернется к тренировкам в начале следующего года", — гласит заявление "шпор".