Кепа: "Мне повезло, что Лэмпард мой тренер"

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага считает, что ему очень повезло обладать Фрэнком Лэмпардом в качестве главного тренера.

После 11 первых матчей нового сезона Премьер-Лиги "синие" располагаются в топ-4, а в Лиге Чемпионов имеют хорошие шансы на выход в плей-офф.



Аррисабалага счастлив работать с Лэмпардом и не видит проблемы в том, что Фрэнк является начинающим тренером.



"Он — наш тренер, который был и остается легендой этого клуба. Он был очень важным игроком во время своей футбольной карьеры".



"Сейчас он тренирует только второй год, но он делится с нами всем своим опытом — всем тем, что он знает о футболе, что он пережил и что дал "Челси", включая выигранные трофеи, Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу".



"Мне очень повезло, что он мой тренер", — цитирует Аррисабалагу Sky Sports.