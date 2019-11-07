Кепа: "Мне повезло, что Лэмпард мой тренер"
Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага считает, что ему очень повезло обладать Фрэнком Лэмпардом в качестве главного тренера.
После 11 первых матчей нового сезона Премьер-Лиги "синие" располагаются в топ-4, а в Лиге Чемпионов имеют хорошие шансы на выход в плей-офф.
Аррисабалага счастлив работать с Лэмпардом и не видит проблемы в том, что Фрэнк является начинающим тренером.
"Он — наш тренер, который был и остается легендой этого клуба. Он был очень важным игроком во время своей футбольной карьеры".
"Сейчас он тренирует только второй год, но он делится с нами всем своим опытом — всем тем, что он знает о футболе, что он пережил и что дал "Челси", включая выигранные трофеи, Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу".
"Мне очень повезло, что он мой тренер", — цитирует Аррисабалагу Sky Sports.
07.11.2019 14:00
Просмотров: 469
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Lampard Top iz Topov
(ответить)
всем повезло. сердце челси, диспетчер челси
(ответить)
Столько бабла отдали за кипера, а играет не очень. Хотя всё ещё перспективный пацан.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий