Кепа: "Мне повезло, что Лэмпард мой тренер"

Кепа Аррисабалага Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага считает, что ему очень повезло обладать Фрэнком Лэмпардом в качестве главного тренера.

После 11 первых матчей нового сезона Премьер-Лиги "синие" располагаются в топ-4, а в Лиге Чемпионов имеют хорошие шансы на выход в плей-офф.

Аррисабалага счастлив работать с Лэмпардом и не видит проблемы в том, что Фрэнк является начинающим тренером.

"Он — наш тренер, который был и остается легендой этого клуба. Он был очень важным игроком во время своей футбольной карьеры".

"Сейчас он тренирует только второй год, но он делится с нами всем своим опытом — всем тем, что он знает о футболе, что он пережил и что дал "Челси", включая выигранные трофеи, Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу".

"Мне очень повезло, что он мой тренер", — цитирует Аррисабалагу Sky Sports.


Метки Аррисабалага, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2019 14:00

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  1. giggs13 07.11.2019 14:22 # giggs13
    Lampard Top iz Topov

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  2. j-silver 07.11.2019 14:22 # j-silver
    всем повезло. сердце челси, диспетчер челси

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  3. mancunia-planet 07.11.2019 14:15 # mancunia-planet
    Столько бабла отдали за кипера, а играет не очень. Хотя всё ещё перспективный пацан.

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