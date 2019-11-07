Квинси Промес открыт к переезду в Премьер-Лигу

Вингер "Аякса" Квинси Промес заявил, что открыт к переезду в Премьер-Лигу.

27-летний Промес, которого прежде связывали с переходом в "Ливерпуль" и "Арсенал", ярко себя проявил в матче Лиги Чемпионов против "Челси" в минувший вторник (4:4).



Отметившийся голом на "Стэмфорд Бридж" Квинси присоединился к "Аяксу" лишь минувшим летом из "Севильи" по сделке стоимостью 14 миллионов фунтов, но не исключает, что в Амстердаме он не задержится.



"Если у меня появится такая возможность, то в будущем я могу отправиться в Премьер-Лигу", — приводит слова Промеса Goal.



Добавим, после матча с "синими" о желании выступать в Премьер-Лиге заявил и голкипер Андре Онана, партнер Промеса по "Аяксу".