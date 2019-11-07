Квинси Промес открыт к переезду в Премьер-Лигу

Квинси Промес Вингер "Аякса" Квинси Промес заявил, что открыт к переезду в Премьер-Лигу.

27-летний Промес, которого прежде связывали с переходом в "Ливерпуль" и "Арсенал", ярко себя проявил в матче Лиги Чемпионов против "Челси" в минувший вторник (4:4).

Отметившийся голом на "Стэмфорд Бридж" Квинси присоединился к "Аяксу" лишь минувшим летом из "Севильи" по сделке стоимостью 14 миллионов фунтов, но не исключает, что в Амстердаме он не задержится.

"Если у меня появится такая возможность, то в будущем я могу отправиться в Премьер-Лигу", — приводит слова Промеса Goal.

Добавим, после матча с "синими" о желании выступать в Премьер-Лиге заявил и голкипер Андре Онана, партнер Промеса по "Аяксу".


Метки Аякс, Промес

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 07.11.2019 14:01 # tigerpool
    Для скамейки самое то. Но из Аякса если кого-то подписать, то это должен быть Донни Ван де Бек. Парню всего 22, но он уже показывает высочайший уровень.

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  2. scouser2005 07.11.2019 13:55 # scouser2005
    Квинси давай к нам.

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  3. dallaslp 07.11.2019 13:55 # dallaslp
    Зиеш, Нерес туда же

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  4. sssuso 07.11.2019 13:49 # sssuso
    Хз, если он так хорош можно впринципе его на место Шака взять.

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  5. liver4ever 07.11.2019 13:21 # liver4ever
    Вратарь, теперь вингер, смотрю игрокам Аякса хочется веселухи, что в АПЛ)

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