Квинси Промес открыт к переезду в Премьер-Лигу
Вингер "Аякса" Квинси Промес заявил, что открыт к переезду в Премьер-Лигу.
27-летний Промес, которого прежде связывали с переходом в "Ливерпуль" и "Арсенал", ярко себя проявил в матче Лиги Чемпионов против "Челси" в минувший вторник (4:4).
Отметившийся голом на "Стэмфорд Бридж" Квинси присоединился к "Аяксу" лишь минувшим летом из "Севильи" по сделке стоимостью 14 миллионов фунтов, но не исключает, что в Амстердаме он не задержится.
"Если у меня появится такая возможность, то в будущем я могу отправиться в Премьер-Лигу", — приводит слова Промеса Goal.
Добавим, после матча с "синими" о желании выступать в Премьер-Лиге заявил и голкипер Андре Онана, партнер Промеса по "Аяксу".
07.11.2019 13:00
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Последние комментарии:
Для скамейки самое то. Но из Аякса если кого-то подписать, то это должен быть Донни Ван де Бек. Парню всего 22, но он уже показывает высочайший уровень.
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Квинси давай к нам.
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Зиеш, Нерес туда же
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Хз, если он так хорош можно впринципе его на место Шака взять.
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Вратарь, теперь вингер, смотрю игрокам Аякса хочется веселухи, что в АПЛ)
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