Прогнозы на матчи Лиги Европы
В четверг 7 ноября на групповом этапе Лиги Европы сыграют два английских клуба — "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон". "Красные дьяволы" примут на "Олд Траффорд" обыгранный ими в Сербии "Партизан", а "волки" сразятся на "Молинью" со "Слованом" из Братиславы. Прогнозы этих матчей — в традиционном материале.
ВУЛВЕРХЭМПТОН — СЛОВАН
Четверг, 7 ноября, 23:00
После славной победы над "Манчестер Сити" в чемпионате "волки" играют очень натужно, но результат добывают. Что интересно — исключительно за счет характера и воли, отыгрываясь во всех пяти последних матчах во всех турнирах. Лишь с "Астон Виллой" в Кубке Лиги "волки" в итоге уступили, а в Лиге Европы со "Слованом" победили, а вот в трех матчах чемпионата у "Вулверхэмптона" были ничьи, отвоеванные во вторых таймах. Впереди у команды Нуну Эшпириту Санту еще один поединок с "Астон Виллой", но уже в чемпионате, потому — со "Слованом" можно ожидать легкую ротацию, которая не должна помешать "Вулверхэмптону" добыть три очка.
Ключевая статистика от Who Scored
- "Вулверхэмптон" выиграл восемь из девяти последних матчей в Лиге Европы;
- в четырех последних матчах "Слована" в Лиге Европы проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;
- "Слован" пропускал как минимум дважды в четырех последних матчах в Лиге Европы.
Прогноз Who Scored: 2:1
Рекомендация для ставки от Who Scored: обе забьют — 2.15 в БК Фонбет
Майкл Оуэн (BetVictor)
"Волки" будут стремиться к третьей кряду победе в Лиге Европы, после того, как сумели добиться своего в Братиславе две недели назад. "Вулверхэмптон" продемонстрировал характер, добыв ничью на "Эмирейтс" на выходных, а "Слован" проиграл все пять последних визитов в Англию, пропустив при этом 18 мячей. Для меня тут нет ничего другого, кроме комфортной победы хозяев.
Рекомендация Майкла Оуэна: "Вулверхэмптон" в форой (-1.5) — 2.12 в БК Фонбет
Чарли Николас (Sky Sports)
У "волков" сейчас американские горки. У них есть оправдание в том, что в Лиге Европы они сыграли примерно столько же, сколько и в чемпионате. Но они хотят выступать в Европе регулярно, не так ли? У вас есть несколько травм, и вы утверждаете, что не хватает игроков? Так включите молодежь и играйте с ней! "Волки", похоже, испытывают проблемы против такого рода команд, как "Слован". Они не укладывают соперников на лопатки, как раньше, но я думаю, тут они смогут справиться.
Прогноз Чарли Николаса: 2:0
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ПАРТИЗАН
Четверг, 7 ноября, 23:00
"Манчестер Юнайтед" провел серию удачных выездных матчей, стартовавшую с победы в Белграде над "Партизаном", но на выходных она прервалась поражением в Борнмуте с вернувшейся безнадегой и тоской в атакующих действиях "красных дьяволов". Впереди у МЮ игра с набирающим обороты "Брайтоном", у которого как раз прогресс в развитии креативных навыков заметен, потому — в ответной встрече с "Партизаном" стоит ждать облегченного состава и прагматичной игры в исполнении подопечных Оле Гуннара Сульшера. Задача выхода в плей-офф Лиги Европы может быть решена в этом матче или позже, но в любом случае сейчас дела в чемпионате намного важнее для "Юнайтед".
Ключевая статистика от Who Scored
- в последних 11 матчах "Юнайтед" в Лиге Европы проходила ставка на тотал меньше 2.5 голов;
- "Юнайтед" непобедим в 14 последних матчах в Лиге Европы;
- в своих четырех последних матчах Лиги Европы МЮ не пропускал.
Прогноз Who Scored: 1:0
Рекомендация для ставки от Who Scored: сухая победа "Юнайтед" — 2.03 в БК Фонбет
Майкл Оуэн (BetVictor)
"Юнайтед" проиграл на "Виталити" в субботу, но я готов простить команде Оле Гуннара Сульшера это поражение — они провели четвертый выездной матч за девять дней. Я чувствую, что они получат три очка в поединке с сербами и досрочно пройдут в плей-офф Лиги Европы с двумя играми в запасе. Сульшер вполне может выставить молодую и неопытную команду, но "Юнайтед" непобедим в 10 последних домашних матчах в Лиге Европы, хотя часто тут состав команды не был оптимален.
Рекомендация Майкла Оуэна: "Сухая" победа "Юнайтед" — 2.03 в БК Фонбет
Чарли Николас (Sky Sports)
Мы продолжаем ждать прогресса "Манчестер Юнайтед". Антони Мартиаль вернулся. Маркус Рашфорд находит свою форму, в то время как Скотт Мактоминей все время играл хорошо. Вероятно, он и есть самый стабильный игрок "Юнайтед". С другой стороны, немного растерял свою лучшую форму Харри Магуайр, как и все защитники МЮ. Но в этом матче должен сыграть Мартиаль, и для Оле Гуннара Сульшера эта ночью будет достаточно легкой.
Прогноз Чарли Николаса: 2:0
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
07.11.2019 12:00
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Последние комментарии:
Вов всех группах лч все ясно уже. Только у пенсов в группе не ясно, кто в ле пойдёт. И в группе шахты кто будет 2ыми
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Какие интригующие матчи. Но смотреть я их, конечно же, не буду
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Группа "Приму в дар FAPL.sru". Объявление: Болельщик лондонского футбольного клуба "Щленще" с удовольствием примет в свой ротще и жопще по одному толстому щленще. С ув. Болельщик лондонского футбольного клуба "Щленще".
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Мане: если будет возможность заработать пенальти, я снова «нырну»
Портовые зеропуки в край ахуели, уже не скрываются.
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Ну что, басота никчемная, с праздником, что ли.
В этот день много лет назад ваши потомки (матросы, работяги, крестьяне) очистили русскую землю от интеллигенции и от людей с высоким интеллектом, браво!
Сейчас эра крестьяно-рабочей шалупони, празднуйте, сегодня ваш праздник!
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Удачи Челси в ЛЕ
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Наконец то и у середняков настал праздник.
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для основы мю не составит труда раскатать сербов
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Изи выход из группы, без попытки напряга
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Удачи мю в ле
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