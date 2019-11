Прогнозы на матчи Лиги Европы

В четверг 7 ноября на групповом этапе Лиги Европы сыграют два английских клуба — "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон". "Красные дьяволы" примут на "Олд Траффорд" обыгранный ими в Сербии "Партизан", а "волки" сразятся на "Молинью" со "Слованом" из Братиславы. Прогнозы этих матчей — в традиционном материале.





ВУЛВЕРХЭМПТОН — СЛОВАН

Четверг, 7 ноября, 23:00



После славной победы над "Манчестер Сити" в чемпионате "волки" играют очень натужно, но результат добывают. Что интересно — исключительно за счет характера и воли, отыгрываясь во всех пяти последних матчах во всех турнирах. Лишь с "Астон Виллой" в Кубке Лиги "волки" в итоге уступили, а в Лиге Европы со "Слованом" победили, а вот в трех матчах чемпионата у "Вулверхэмптона" были ничьи, отвоеванные во вторых таймах. Впереди у команды Нуну Эшпириту Санту еще один поединок с "Астон Виллой", но уже в чемпионате, потому — со "Слованом" можно ожидать легкую ротацию, которая не должна помешать "Вулверхэмптону" добыть три очка.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Вулверхэмптон" выиграл восемь из девяти последних матчей в Лиге Европы;

- в четырех последних матчах "Слована" в Лиге Европы проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- "Слован" пропускал как минимум дважды в четырех последних матчах в Лиге Европы.



Прогноз Who Scored: 2:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: обе забьют — 2.15 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Волки" будут стремиться к третьей кряду победе в Лиге Европы, после того, как сумели добиться своего в Братиславе две недели назад. "Вулверхэмптон" продемонстрировал характер, добыв ничью на "Эмирейтс" на выходных, а "Слован" проиграл все пять последних визитов в Англию, пропустив при этом 18 мячей. Для меня тут нет ничего другого, кроме комфортной победы хозяев.



Рекомендация Майкла Оуэна: "Вулверхэмптон" в форой (-1.5) — 2.12 в БК Фонбет



Чарли Николас (Sky Sports)



У "волков" сейчас американские горки. У них есть оправдание в том, что в Лиге Европы они сыграли примерно столько же, сколько и в чемпионате. Но они хотят выступать в Европе регулярно, не так ли? У вас есть несколько травм, и вы утверждаете, что не хватает игроков? Так включите молодежь и играйте с ней! "Волки", похоже, испытывают проблемы против такого рода команд, как "Слован". Они не укладывают соперников на лопатки, как раньше, но я думаю, тут они смогут справиться.



Прогноз Чарли Николаса: 2:0



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ПАРТИЗАН

Четверг, 7 ноября, 23:00



"Манчестер Юнайтед" провел серию удачных выездных матчей, стартовавшую с победы в Белграде над "Партизаном", но на выходных она прервалась поражением в Борнмуте с вернувшейся безнадегой и тоской в атакующих действиях "красных дьяволов". Впереди у МЮ игра с набирающим обороты "Брайтоном", у которого как раз прогресс в развитии креативных навыков заметен, потому — в ответной встрече с "Партизаном" стоит ждать облегченного состава и прагматичной игры в исполнении подопечных Оле Гуннара Сульшера. Задача выхода в плей-офф Лиги Европы может быть решена в этом матче или позже, но в любом случае сейчас дела в чемпионате намного важнее для "Юнайтед".



Ключевая статистика от Who Scored



- в последних 11 матчах "Юнайтед" в Лиге Европы проходила ставка на тотал меньше 2.5 голов;

- "Юнайтед" непобедим в 14 последних матчах в Лиге Европы;

- в своих четырех последних матчах Лиги Европы МЮ не пропускал.



Прогноз Who Scored: 1:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: сухая победа "Юнайтед" — 2.03 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Юнайтед" проиграл на "Виталити" в субботу, но я готов простить команде Оле Гуннара Сульшера это поражение — они провели четвертый выездной матч за девять дней. Я чувствую, что они получат три очка в поединке с сербами и досрочно пройдут в плей-офф Лиги Европы с двумя играми в запасе. Сульшер вполне может выставить молодую и неопытную команду, но "Юнайтед" непобедим в 10 последних домашних матчах в Лиге Европы, хотя часто тут состав команды не был оптимален.



Рекомендация Майкла Оуэна: "Сухая" победа "Юнайтед" — 2.03 в БК Фонбет



Чарли Николас (Sky Sports)



Мы продолжаем ждать прогресса "Манчестер Юнайтед". Антони Мартиаль вернулся. Маркус Рашфорд находит свою форму, в то время как Скотт Мактоминей все время играл хорошо. Вероятно, он и есть самый стабильный игрок "Юнайтед". С другой стороны, немного растерял свою лучшую форму Харри Магуайр, как и все защитники МЮ. Но в этом матче должен сыграть Мартиаль, и для Оле Гуннара Сульшера эта ночью будет достаточно легкой.



Прогноз Чарли Николаса: 2:0



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru