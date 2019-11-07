Венгер пока не разговаривал с "Баварией"

Арсен Венгер Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что пока не контактировал с "Баварией".

Согласно слухам в английской прессе, Венгер является целью номер один для чемпионов Бундеслиги, которые ищут замену уволенному Нико Ковачу.

Во время телевизионного эфира накануне вечером Венгер вновь намекнул, что ему была бы интересна эта работа, которую он едва не получил в прошлом, однако пока "Бавария" к нему не обращалась.

"Я никогда не откажусь от разговора с "Баварией", потому что я уже 30 лет знаю людей, которые руководят их клубом".

"Очень, очень давно я едва не перешел в "Баварию". Это все, что я могу сказать в данный момент. Пока что я нисколько не разговаривал с ними".

"Я не знаю, будут ли переговоры. Не знаю. Мы не общались друг с другом, поэтому я не знаю".

"Послушайте, я просто хочу делать то, что делаю сейчас. Я пока не решил, вернусь я на бровку или нет. Я вполне счастлив свой жизнью сейчас, хотя и скучаю по работе у бровки".

"Так что это сложное решение для меня, и я приму это решение в ближайшие дни или в ближайшую неделю", — сообщил Венгер в эфире beIN Sports.


Метки Бавария, Венгер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2019 11:00

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  1. royal-arsenal 07.11.2019 12:37 # royal-arsenal
    Бавария:
    Ван Гаал (финал ЛЧ), Хайнкесс (победа в ЛЧ), Венгер (победа в ЛЧ)

    Суперкубок УЕФА:
    Арсенал (гл. тренер Жозе Моуриньо) - Бавария (гл. тренер Арсен Венгер)

    #epic
    #just for lulz

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  2. alexomck 07.11.2019 11:44 # alexomck
    спокойный и крайне авторитетный у игроков дядька, Баварии не впервой пенсионеров звать. норм на 2-3 сезона и перестройке мешать не будет.

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  3. cezar 07.11.2019 11:34 # cezar
    в Арсенал его)

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  4. vyrentz 07.11.2019 11:13 # vyrentz
    Думаю, для Сени было лучше не ебловать в ожидании чуда, а пойти в какой-нить французский клуб, набрать черной молодежи, как он любит и как любят жители вашего жэка, и карать ЛЧ с веселыми, задорными парнями а-ля Аякс. Нахера ему это давление в 70 лет с Баваркой - хз, так можно и не дотянуть до конца контракта.

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  5. j-silver 07.11.2019 11:08 # j-silver
    будет с баварией унижать вулвич

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  6. masta 07.11.2019 11:03 # masta
    С Баварией разговаривал его пуховик

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