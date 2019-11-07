Венгер пока не разговаривал с "Баварией"

Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что пока не контактировал с "Баварией".

Согласно слухам в английской прессе, Венгер является целью номер один для чемпионов Бундеслиги, которые ищут замену уволенному Нико Ковачу.



Во время телевизионного эфира накануне вечером Венгер вновь намекнул, что ему была бы интересна эта работа, которую он едва не получил в прошлом, однако пока "Бавария" к нему не обращалась.



"Я никогда не откажусь от разговора с "Баварией", потому что я уже 30 лет знаю людей, которые руководят их клубом".



"Очень, очень давно я едва не перешел в "Баварию". Это все, что я могу сказать в данный момент. Пока что я нисколько не разговаривал с ними".



"Я не знаю, будут ли переговоры. Не знаю. Мы не общались друг с другом, поэтому я не знаю".



"Послушайте, я просто хочу делать то, что делаю сейчас. Я пока не решил, вернусь я на бровку или нет. Я вполне счастлив свой жизнью сейчас, хотя и скучаю по работе у бровки".



"Так что это сложное решение для меня, и я приму это решение в ближайшие дни или в ближайшую неделю", — сообщил Венгер в эфире beIN Sports.