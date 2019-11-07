Гвардиола объяснил, почему выпустил на ворота Уолкера

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему выпустил защитника Кайла Уолкера на ворота в концовке матча Лиги Чемпионов против "Аталанты".

Выйдя вместо получившего травму Эдерсона в перерыве, Клаудио Браво не смог доиграть матч с "Аталантой" до конца. За 10 минут до истечения основного времени чилийский ветеран схлопотал красную карточку за фол вне штрафной площади.



В запасе у "горожан" не нашлось еще одного голкипера, поэтому Гвардиола отправил на последний рубеж Уолкера, который на тренировках порой любит заниматься вместе с вратарской группой.



"Мы не могли этого предугадать, но Хави Манцисидор, наш тренер вратарей, предложил его из-за его смелости и потому что он быстр".



"Нам повезло, что в створ наших ворот пробили только один раз, пока он там находился, но я должен поздравить его за проявленную смелость и желание помочь команде на этой позиции", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.