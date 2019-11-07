Сон: "Это были очень тяжелые дни"

Сон Хен Мин Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин рассказал, что последние дни были очень тяжелым временем для него из-за случившегося против "Эвертона" в минувшее воскресенье.

Напомним, в минувший уикенд Сон стал косвенным виновником тяжелейшей травмы полузащитника "ирисок" Андре Гомеша. Южнокореец получил за свой поступок красную карточку, которая впоследствии была отменена с помощью апелляции.

Сон был абсолютно шокирован травмой Гомеша и, по признанию партнера по команде Деле Алли, рыдал даже в раздевалке. Однако это не помешало нападающему выйти в стартовом составе "шпор" на следующий матч и оформить дубль против "Црвены Звезды".

Первый из двух своих голов в Белграде Сон отпраздновал с помощью жеста извинений перед пострадавшим коллегой-футболистом, а после победы 0:4 рассказал, как чувствовал себя последние дни.

"Это были очень тяжелые несколько дней. Благодаря всей этой поддержке фанатов и своих партнеров по команде я осознал, насколько мне повезло".

"Я могу сказать, что мне очень жаль из-за случившегося и возникшей ситуации, но я должен был сосредоточиться на команде и продолжать играть. Я правильно отреагировал на всю ту поддержку, что люди оказывали мне", — сообщил Сон BT Sport.


Метки Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1094

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chebrec 07.11.2019 10:09 # chebrec
    Мин Хын Сон

    (ответить)

  2. radik86radik 07.11.2019 09:55 # radik86radik
    Какая то херня творится с этой историей. Всем насрать как чувствует себя Гомеш, которому придется с годик посидеть без работы, но зато все крайне сочувствуют и интересуются душевными переживаниями Сона.

    (ответить)

  3. j-silver 07.11.2019 09:37 # j-silver
    почему он молится на всех фотках? да и вообще нытик, рыдал в раздевалке 6лять, вуахаха

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: