Сон: "Это были очень тяжелые дни"
Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин рассказал, что последние дни были очень тяжелым временем для него из-за случившегося против "Эвертона" в минувшее воскресенье.
Напомним, в минувший уикенд Сон стал косвенным виновником тяжелейшей травмы полузащитника "ирисок" Андре Гомеша. Южнокореец получил за свой поступок красную карточку, которая впоследствии была отменена с помощью апелляции.
Сон был абсолютно шокирован травмой Гомеша и, по признанию партнера по команде Деле Алли, рыдал даже в раздевалке. Однако это не помешало нападающему выйти в стартовом составе "шпор" на следующий матч и оформить дубль против "Црвены Звезды".
Первый из двух своих голов в Белграде Сон отпраздновал с помощью жеста извинений перед пострадавшим коллегой-футболистом, а после победы 0:4 рассказал, как чувствовал себя последние дни.
"Это были очень тяжелые несколько дней. Благодаря всей этой поддержке фанатов и своих партнеров по команде я осознал, насколько мне повезло".
"Я могу сказать, что мне очень жаль из-за случившегося и возникшей ситуации, но я должен был сосредоточиться на команде и продолжать играть. Я правильно отреагировал на всю ту поддержку, что люди оказывали мне", — сообщил Сон BT Sport.
07.11.2019 09:00
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Последние комментарии:
Мин Хын Сон
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Какая то херня творится с этой историей. Всем насрать как чувствует себя Гомеш, которому придется с годик посидеть без работы, но зато все крайне сочувствуют и интересуются душевными переживаниями Сона.
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почему он молится на всех фотках? да и вообще нытик, рыдал в раздевалке 6лять, вуахаха
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