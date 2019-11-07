Эшли Янг: "Не покидает ощущение, словно вернулся Фергюсон"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг признался, что главный тренер Оле Гуннар Сульшер напоминает ему сэра Алекса Фергюсона по манере своей работы.

В свое время Фергюсон оказал огромное влияние на формирование футбольной философии Сульшера, поэтому, когда Оле Гуннар вернулся на "Олд Траффорд" в качестве тренера, то стал во многом подражать своему учителю.



Те немногие игроки, которым довелось поработать и с Фергюсоном, и с Сульшером, испытывают чувство ностальгии по прежним временам благодаря норвежскому специалисту.



"С момента его (Сульшера) прихода не покидает ощущение, словно вернулся босс. Те же черты, тот же победный дух, то же желание, тот же голод. Он выступал здесь как игрок, и он знает, что из себя представляет этот клуб".



"Именно этого и хотел клуб. Порой на тренировках кажется, словно он сам хочет надеть бутсы и присоединиться к нам. Это великолепно, и кажется, словно босс снова вошел в эту дверь", — цитирует Янга Evening Standard.