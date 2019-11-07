Эмери: "Я здесь тренер"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери резко отреагировал на вопрос, боится ли он, что вскоре ему придется уступить свое место Жозе Моуриньо.

Упущенная в компенсированное время победа против "Витории" в среду (1:1) продлила безвыигрышную серию "канониров" до четырех матчей во всех соревнованиях.



В данный момент "Арсенал" может похвастать только одной победой в шести последних матчах, что дает прессе повод спекулировать насчет будущего Эмери.



По слухам, лондонский клуб уже контактирует с Моуриньо, а сам Жозе открыт к этой работе. Однако Эмери поспешил напомнить, что он еще никуда не делся.



"Я здесь тренер".



"Наша цель в этом соревновании — стать первыми в группе. Мы должны сыграть следующие два матча так, чтобы обеспечить это. А теперь мы будем готовиться к другому соревнованию", — цитирует Эмери Daily Mail.