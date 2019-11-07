Эдерсон рискует пропустить матч с "Ливерпулем"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не уверен, восстановится ли его голкипер Эдерсон к матчу Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье.

Гвардиола был вынужден заменить Эдерсона на Клаудио Браво в перерыве матча Лиги Чемпионов против "Аталанты" в среду вечером из-за возникших у игрока сборной Бразилии проблем со здоровьем.



Эта ситуация вызывает большую тревогу у Гвардиолы, ведь Браво почти сразу же пропустил после своего выхода на поле, а в концовке ничейного для "горожан" матча (1:1) схлопотал красную карточку.



"Восстановится ли Эдерсон к "Ливерпулю"? Прямо сейчас я не знаю".



"Это проблема мышечного характера. Она не так уж велика, но мне пришлось его заменить, чтобы исключить риск. Он не чувствовал себя комфортно в заключительные минуты тайма, и поэтому мы решили сделать замену", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.