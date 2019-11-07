"Манчестер Сити" не справился с "Аталантой"
Потеряв одного голкипера с травмой, а другого — из-за красной карточки и завершая матч с защитником Кайлом Уолкером на воротах, "Манчестер Сити" был вынужден довольствоваться ничьей в гостях у "Аталанты" — 1:1.
Относительно субботнего матча с "Саутгемптоном" в стартовом составе "горожан" можно было насчитать пять перестановок. Вернулись в команду Жоау Канселу, Николас Отаменди, Бенжамен Менди, Рияд Махрез и Габриэль Жезус.
Гостям хватило шести с небольшим минут, чтобы открыть счет в этом матче. Бернарду Силва сделал передачу в штрафную, Жезус в касание пяткой отдал на Рахима Стерлинга, а тот расстрелял ворота из центра штрафной — 0:1.
Открыв счет, "Сити" продолжил нагнетать давление в поисках второго гола. Порой казалось, что "Аталанта" держится из последних сил.
В концовке тайма рефери сперва назначил пенальти в ворота хозяев, но система VAR подсказала ему, что нарушение было за пределами штрафной площади. Исполняя стандарт, Стерлинг попал в руку защитника, и на сей раз 11-метровый состоялся, однако Жезус промахнулся.
В перерыве Хосеп Гвардиола принял неожиданное решение заменить голкипера, выпустив Клаудио Браво вместо Эдерсона.
Ворота Браво оказались распечатаны уже на 49-й минуте, когда Марио Пашалич без помех замкнул головой подачу партнера с левого фланга — 1:1.
После гола соперника "Сити" не был похож на себя, а на 81-й минуте вдобавок остался вдесятером. Кошмарный для Браво вечер увенчался удалением за фол за пределами своей штрафной — так на ворота встал защитник Кайл Уолкер.
В первом тайме игра складывалась для "Сити" настолько легко, что всего один гол преимущества казался недоразумением. Однако после перерыва "горожане" показали, что есть недоразумение на самом деле, полностью упустив контроль над игрой.
"Аталанта" (Италия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 1:1 (0:1)
Голы: Пашалич 49 — Стерлинг 7.
"Аталанта": Голлини, Толои, Гимшити, Паломино, Хатебур, Де Рон, Фройлер (Малиновский 84), Кастань (Муриэль 90), Пашалич, Иличич, Гомес.
"Манчестер Сити": Эдерсон (Браво 45), Канселу, Фернандиньо, Отаменди, Менди, Гюндоган, Де Брюйне, Бернарду Силва, Махрез (Уолкер 88), Стерлинг, Жезус (Агуэро 73).
Предупреждения: Толои, Гимшити, Иличич, Кастань — Фернандиньо, Менди, Бернарду Силва.
Удаление: Браво 81.
07.11.2019 01:00
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Последние комментарии:
Не думал что напишу это, Куртуа > Кепа
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Вполне вероятно, что благодаря этому, представители лгбтпуля на пять минут забудут тот факт, что Стерлинг - обладатель медали АПЛ.
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идеальный исход
для ЛИВЕРПУЛЯ
ехехехехехехе
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вот что значит универсальный защ
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КОРОЛИ!!!
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0 финалов ЛЧ
0
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Челси нужно вернуть Морату и поставить его на ворота, хуже не будет:))
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зря смотрел этот говноматч)
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Самый дорогой гк мира хуже правого защитника на воротах
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КОРОЛИ на Троне!!!
лузерпуль на страпоне!!! пожизненно на страпоне!!!
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Однако после перерыва "горожане" показали, что есть недоразумение на самом деле
Источник: http://fapl.ru/posts/74526/#reply
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Че там у Эдерсона травма или Лысый настолько очко, что просто так поменял его?
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короли ж есть
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Уокер>Кепа:))
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Короли. Азаз
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0
ФИНАЛОВ
0
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