"Манчестер Сити" не справился с "Аталантой"

Клаудио Браво Потеряв одного голкипера с травмой, а другого — из-за красной карточки и завершая матч с защитником Кайлом Уолкером на воротах, "Манчестер Сити" был вынужден довольствоваться ничьей в гостях у "Аталанты" — 1:1.

Относительно субботнего матча с "Саутгемптоном" в стартовом составе "горожан" можно было насчитать пять перестановок. Вернулись в команду Жоау Канселу, Николас Отаменди, Бенжамен Менди, Рияд Махрез и Габриэль Жезус.

Гостям хватило шести с небольшим минут, чтобы открыть счет в этом матче. Бернарду Силва сделал передачу в штрафную, Жезус в касание пяткой отдал на Рахима Стерлинга, а тот расстрелял ворота из центра штрафной — 0:1.

Открыв счет, "Сити" продолжил нагнетать давление в поисках второго гола. Порой казалось, что "Аталанта" держится из последних сил.

В концовке тайма рефери сперва назначил пенальти в ворота хозяев, но система VAR подсказала ему, что нарушение было за пределами штрафной площади. Исполняя стандарт, Стерлинг попал в руку защитника, и на сей раз 11-метровый состоялся, однако Жезус промахнулся.

В перерыве Хосеп Гвардиола принял неожиданное решение заменить голкипера, выпустив Клаудио Браво вместо Эдерсона.

Ворота Браво оказались распечатаны уже на 49-й минуте, когда Марио Пашалич без помех замкнул головой подачу партнера с левого фланга — 1:1.

После гола соперника "Сити" не был похож на себя, а на 81-й минуте вдобавок остался вдесятером. Кошмарный для Браво вечер увенчался удалением за фол за пределами своей штрафной — так на ворота встал защитник Кайл Уолкер.

В первом тайме игра складывалась для "Сити" настолько легко, что всего один гол преимущества казался недоразумением. Однако после перерыва "горожане" показали, что есть недоразумение на самом деле, полностью упустив контроль над игрой.

"Аталанта" (Италия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 1:1 (0:1)

Голы: Пашалич 49 — Стерлинг 7.

"Аталанта": Голлини, Толои, Гимшити, Паломино, Хатебур, Де Рон, Фройлер (Малиновский 84), Кастань (Муриэль 90), Пашалич, Иличич, Гомес.

"Манчестер Сити": Эдерсон (Браво 45), Канселу, Фернандиньо, Отаменди, Менди, Гюндоган, Де Брюйне, Бернарду Силва, Махрез (Уолкер 88), Стерлинг, Жезус (Агуэро 73).

Предупреждения: Толои, Гимшити, Иличич, Кастань — Фернандиньо, Менди, Бернарду Силва.

Удаление: Браво 81.


Метки Аталанта, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2019 01:00

Количество просмотров Просмотров: 566

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 07.11.2019 01:19 # naby-keita
    Не думал что напишу это, Куртуа > Кепа

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  2. mihajlo-fan 07.11.2019 01:14 # mihajlo-fan
    Вполне вероятно, что благодаря этому, представители лгбтпуля на пять минут забудут тот факт, что Стерлинг - обладатель медали АПЛ.

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  3. only--liverpool 07.11.2019 01:12 # only--liverpool
    идеальный исход
    для ЛИВЕРПУЛЯ
    ехехехехехехе

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  4. dannylucker 07.11.2019 01:11 # dannylucker
    вот что значит универсальный защ

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  5. griezmann 07.11.2019 01:09 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  6. naby-keita 07.11.2019 01:09 # naby-keita
    0
    0 финалов ЛЧ
    0

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  7. alexomck 07.11.2019 01:06 # alexomck
    Челси нужно вернуть Морату и поставить его на ворота, хуже не будет:))

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  8. thegodfather 07.11.2019 01:06 # thegodfather
    зря смотрел этот говноматч)

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  9. chronicle 07.11.2019 01:05 # chronicle
    Самый дорогой гк мира хуже правого защитника на воротах

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  10. tyhonovecky 07.11.2019 01:05 # tyhonovecky
    КОРОЛИ на Троне!!!
    лузерпуль на страпоне!!! пожизненно на страпоне!!!Пользователь получил предупреждение

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  11. niketraning 07.11.2019 01:04 # niketraning
    Однако после перерыва "горожане" показали, что есть недоразумение на самом деле

    Источник: http://fapl.ru/posts/74526/#reply

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  12. slash-lfc 07.11.2019 01:04 # slash-lfc
    Че там у Эдерсона травма или Лысый настолько очко, что просто так поменял его?

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  13. reams 07.11.2019 01:04 # reams
    короли ж есть

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  14. alexomck 07.11.2019 01:03 # alexomck
    Уокер>Кепа:))

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  15. beatles-red 07.11.2019 01:02 # beatles-red
    Короли. Азаз

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  16. mr-s1n1st3r 07.11.2019 01:02 # mr-s1n1st3r
    0
    ФИНАЛОВ
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