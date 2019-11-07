"Тоттенхэм" повторно разгромил "Црвену Звезду" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов, одержав победу и в Белграде — 0:4.

Несмотря на трагедию с Андре Гомешем, Сон Хен Мин остался в стартовом составе "шпор". Зато вернулись в команду относительно выезда к "Эвертону" Данни Роуз, Хуан Фойт, Эрик Дайер, Джовани Ло Чельсо и Харри Кейн.



Не встретив какого-то ожесточенного сопротивления со стороны домашней команды, "Тоттенхэм" достаточно быстро наладил контроль над игрой и принялся атаковать.



"Црвена Звезда" по-настоящему потревожила Пауло Гассанигу на 24-й минуте, но в остальном была вынуждена защищаться и играть без мяча.



Наконец, на 34-й минуте гости открыли счет. Это Ло Чельсо с лини вратарской поразил цель, завершив невероятную атаку с блоком защитника и попаданиями в штангу и перекладину — 0:1.



Перед самым перерывом экс-вингер "Хаддерсфилда" Райив Ван ла Парра едва не восстановил равновесие, пробив в основание штанги. Неуклюже вынося мяч, Давинсон Санчес попал в перекладину.



Во втором тайме "Црвена Звезда активизировалась и стала раскрываться, а "Тоттенхэму" это оказалось только на руку. На 57-й минуте Сон, получив в штрафной хорошую передачу от Деле Алли, расстрелял ближний угол ворот — 0:2. Свой гол южнокореец отпраздновал жестом извинения перед Андре Гомешем.



Спустя еще четыре минуты Сон сделал счет разгромным, просто подставив ногу под отличный прострел Роуза вдоль ворот — 0:3.



Точку в матче поставил вышедший на замену Кристиан Эриксен, который принял мяч в штрафной с фланга и нанес удар с рикошетом от ноги защитника — 0:4.



"Тоттенхэм" одержал важную победу и сделал большой шаг по направлению к плей-офф Лиги Чемпионов. Как и в лондонском матче, "Црвена Звезда" показала очень слабый футбол, с которым в 1/8 финала делать нечего.



"Црвена Звезда" (Сербия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 0:4 (0:1)



Голы: Ло Чельсо 34, Сон 57, 61, Эриксен 85.



"Црвена Звезда": Борян, Гобелич (Жандер 45), Милунович, Дегенек, Родич, Йованчич (Каньяс 62), Петрович, Гарсия (Боакье 68), Марин, Ван ла Парра, Павков.



"Тоттенхэм": Гассанига, Фойт, Дайер, Санчес, Роуз, Ндомбеле, Сиссоко, Алли (Эриксен 62), Сон (Сессеньон 75), Ло Чельсо (Скипп 86), Кейн.



Предупреждения: Петрович — Дайер, Скипп.