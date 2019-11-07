Мойес вспомнил, как Фергюсон назначил его своим преемником

Дэвид Мойес рассказал, что в 2013 году он был практически назначен новым главным тренером "Манчестер Юнайтед" — никто не спрашивал у шотландца, хочет ли он эту работу.

Когда сэр Алекс Фергюсон решил уйти на пенсию в конце сезона 2012/13, то сделал своим преемником в "Юнайтед" именно Мойеса, который в итоге продержался только 10 месяцев.



По словам Мойеса, Фергюсон лишь поставил его перед фактом, что теперь Дэвид будет тренировать "Юнайтед". Однако шотландец не жалеет, что взялся за эту работу.



"Когда сэр Алекс позвонил мне и позвал на встречу с ним, то это было не так, как будто они говорили: "Мы подумываем о тебе как о следующем тренере "Манчестер Юнайтед". Это было: "Ты — следующий тренер "Манчестер Юнайтед". И это все очень усложнило".



"Однако я оглядываюсь назад и думаю, чего я добился, какие решения принимал "Манчестер Юнайтед", как они поддерживали своих следующих тренеров".



"Думая об этом, я прихожу к мысли, что эта работа хорошо мне подходила, а я хорошо подходил "Манчестер Юнайтед", — сообщил Мойес BBC.