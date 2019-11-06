Жоржиньо: "Мы получили урок"

Полузащитник "Челси" Жоржиньо уверен, что домашняя ничья 4:4 с "Аяксом" в Лиге Чемпионов стала ценным уроком для его команды.

Более 20 минут играя с преимуществом в два игрока, "синие" лишь смогли реабилитироваться за допущенные ранее в матче ошибки и добыть ничью. Жоржиньо надеется, что его команда кое-чему научилась в этот вечер.



"Мы не победили, хотя должны были. В ситуации, когда ты имеешь двух лишних игроков, мы могли побеждать и должны были побеждать".



"Мы получили урок и поняли, что нельзя совершать ошибки на таком уровне футбола. Любая ошибка может привести к поражению в матче".



"Мы могли бы играть спокойнее, когда обладали двумя лишними игроками, не сразу направляя мяч к воротам, а чуть больше пасуя в поисках пространства. Думаю, мы сможем прибавить после этого матча".



"Думаю, важнее всего, что мы не сдались. Когда счет был 1:4, было тяжело верить в себя, но мы верили. Это так важно для нас", — цитирует Жоржиньо Evening Standard.