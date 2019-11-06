Жоржиньо: "Мы получили урок"

Жоржиньо Полузащитник "Челси" Жоржиньо уверен, что домашняя ничья 4:4 с "Аяксом" в Лиге Чемпионов стала ценным уроком для его команды.

Более 20 минут играя с преимуществом в два игрока, "синие" лишь смогли реабилитироваться за допущенные ранее в матче ошибки и добыть ничью. Жоржиньо надеется, что его команда кое-чему научилась в этот вечер.

"Мы не победили, хотя должны были. В ситуации, когда ты имеешь двух лишних игроков, мы могли побеждать и должны были побеждать".

"Мы получили урок и поняли, что нельзя совершать ошибки на таком уровне футбола. Любая ошибка может привести к поражению в матче".

"Мы могли бы играть спокойнее, когда обладали двумя лишними игроками, не сразу направляя мяч к воротам, а чуть больше пасуя в поисках пространства. Думаю, мы сможем прибавить после этого матча".

"Думаю, важнее всего, что мы не сдались. Когда счет был 1:4, было тяжело верить в себя, но мы верили. Это так важно для нас", — цитирует Жоржиньо Evening Standard.


Метки Аякс, Жоржиньо, Лига Чемпионов, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2019 23:00

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  1. mr-s1n1st3r 06.11.2019 23:48 # mr-s1n1st3r
    В труханы тужится от забитого пеналя.

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  2. scouser2005 06.11.2019 23:07 # scouser2005
    Это был не урок... Как это называется в порнофильмах когда зовут тех кого будут потом трахать? Пенсы вы наверняка знаете как это называется.

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  3. j-silver 06.11.2019 23:02 # j-silver
    Топори

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