Жоржиньо: "Мы получили урок"
Полузащитник "Челси" Жоржиньо уверен, что домашняя ничья 4:4 с "Аяксом" в Лиге Чемпионов стала ценным уроком для его команды.
Более 20 минут играя с преимуществом в два игрока, "синие" лишь смогли реабилитироваться за допущенные ранее в матче ошибки и добыть ничью. Жоржиньо надеется, что его команда кое-чему научилась в этот вечер.
"Мы не победили, хотя должны были. В ситуации, когда ты имеешь двух лишних игроков, мы могли побеждать и должны были побеждать".
"Мы получили урок и поняли, что нельзя совершать ошибки на таком уровне футбола. Любая ошибка может привести к поражению в матче".
"Мы могли бы играть спокойнее, когда обладали двумя лишними игроками, не сразу направляя мяч к воротам, а чуть больше пасуя в поисках пространства. Думаю, мы сможем прибавить после этого матча".
"Думаю, важнее всего, что мы не сдались. Когда счет был 1:4, было тяжело верить в себя, но мы верили. Это так важно для нас", — цитирует Жоржиньо Evening Standard.
06.11.2019 23:00
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В труханы тужится от забитого пеналя.
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Это был не урок... Как это называется в порнофильмах когда зовут тех кого будут потом трахать? Пенсы вы наверняка знаете как это называется.
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Топори
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