"Бавария" нацелилась на Арсена Венгера
"Бавария" сделала экс-наставника "Арсенала" Арсена Венгера своей целью номер один на замену уволенному Нико Ковачу.
Как стало известно The Telegraph, директор семейства клубов Red Bull Ральф Рангник отверг возможность вернуться в тренерский костюм, и теперь "Бавария" надеется заполучить Венгера.
При этом сам Арсен, которому в прошлом месяце исполнилось 70, открыт к диалогу с клубом из Мюнхена, что он лично подтвердил в эфире beIN Sports накануне.
Daily Mirror добавляет, что чемпионы Бундеслиги, вероятно, предложат Венгеру контракт только до конца сезона. Согласится ли Арсен на эту временную работу, неясно.
Правды ради, есть и другая точка зрения. The Athletic утверждает, что "Бавария" не заинтересована в Венгере, а от Рангника отказалась сама. Об этом изданию поведал источник с "Альянц Арены".
06.11.2019 22:00
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Хоть бы не утка и чтоб все получилось. Буду рад за мсье, посмотрим остался ли порох в пороховницах. Благо Бавария снабдит его практически всеми возможными ресурсами
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